Amazon erringt gegen US-Wettbewerbsbehörde Teilerfolg vor Gericht

(Reuters) - Der Onlinehandelsriese Amazon hat im Streit mit der US-Wettbewerbsbehörde FTC um mögliche wettbewerbswidrige Praktiken einen Teilerfolg erzielt.

Ein Bundesgericht in Seattle unter Bezirksrichter John Chun gab einem Antrag von Amazon statt und wies einen Teil der Klagen ab. Gerichtsunterlagen zufolge darf die FTC aber alle Klagen weiter verfolgen, die der Richter nicht dauerhaft abgewiesen hat. Details zum Urteil blieben zunächst unklar.

Die FTC hatte unter anderem ins Feld geführt, Amazon wende wettbewerbswidrige Taktiken an, um seine Vorherrschaft unter den Online-Superstores und -Marktplätzen aufrechtzuerhalten. Amazon hatte derweil die Abweisung der Klage beantragt, da die Behörde keine Beweise für eine Schädigung der Verbraucher vorgelegt habe. Der Fall ist einer von fünf Klagen, in denen die Kartellbehörden der FTC und des US-Justizministeriums gegen die großen Technologiekonzerne wie Amazon und Google vorgehen.

(Bericht von Jody Godoy in New York; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)