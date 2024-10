EQS-News: DATAGROUP übernimmt Notfallnummer des DIRT, einem deutschlandweiten Netzwerk zur Cyber-Security-Soforthilfe

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP übernimmt Notfallnummer des DIRT, einem deutschlandweiten Netzwerk zur Cyber-Security-Soforthilfe



01.10.2024 / 07:35 CET/CEST

Das Deutsche Incident Response Team (DIRT) hilft als professioneller Zusammenschluss von Cyber-Experten bei akuten IT-Sicherheitsvorfällen

Pliezhausen, 1. Oktober 2024. DATAGROUP betreut die 24/7-Notfallhotline des Deutschen Incident Response Teams, einer Initiative der Compass Gruppe, die Unternehmen im Ernstfall sofortige Hilfe bei IT-Sicherheitsvorfällen bietet. Die Compass Gruppe ist ein Zusammenschluss von IT-Dienstleistern in Deutschland. Als Mitbegründer stellt DATAGROUP ein eigenes Incident Response Team zur Verfügung, das bei Cyberangriffen und Sicherheitsvorfällen sofort eingreift und Lösungen entwickelt, um Schäden zu minimieren. Dazu gehört auch Incident Management, welches darauf abzielt, Sicherheitsvorfällen proaktiv vorzubeugen.

DATAGROUP übernimmt ab sofort die Notfallnummer des Deutschen Incident Response Teams (DIRT). Mit dieser Maßnahme wird der IT-Dienstleister seine Expertise und Ressourcen nutzen, um Unternehmen bei akuten IT-Sicherheitsvorfällen schnell und effizient zu unterstützen. Die Notfallnummer ist ab sofort verfügbar und steht jedem Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden rund um die Uhr, deutschlandweit bei Sicherheitsvorfällen wie Cyberattacken, Systemausfällen oder erheblichen Einschränkungen der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Ein geschultes Team im Service Desk von DATAGROUP ist darauf spezialisiert, in solchen Situationen schnell und kompetent zu reagieren und teilt das Anliegen mit den Mitgliedsunternehmen des DIRT. Je nach Art des Anliegens wird der Vorfall dann von DATAGROUP oder einem der anderen sechs Mitgliedsunternehmen bearbeitet, um eine optimale Lösung sicherzustellen und eine noch breitere Expertise sowie zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

„Mit der Bereitstellung der Notfallnummer unterstreicht DATAGROUP die Rolle als verlässlicher Partner in der Cybersicherheit. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihnen im Ernstfall zur Seite stehen und durch gezielte Präventionsmaßnahmen dazu beitragen, das Risiko von IT-Sicherheitsvorfällen zu minimieren“, sagt Dino Huber, Geschäftsführer der DATAGROUP Cyber Security Einheit.

Proaktive Sicherheitsstrategie

Kürzlich wurde das DIRT als erster Verbund in das Cyber-Sicherheitsnetzwerk des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aufgenommen. Mit diesem Netzwerk empfiehlt das BSI IT-Dienstleister, die überregional agieren und eine große Anzahl von Vorfall-Praktiker*innen und zertifizierten Vorfall-Expert*innen bereitstellen können. DATAGROUP ist Mitbegründer des DIRT und unterstützt die Organisation nicht nur durch die Bereitstellung der Notfallnummer, sondern auch durch die Übernahme von Security Operations Center Services. Bis Oktober müssen alle Unternehmen, die als Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) gelten, gemäß der neuen NIS2-Richtlinie der EU ihre Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärken und entsprechende Vorkehrungen treffen. DATAGROUP und damit DIRT und seine Mitglieder bieten dabei eine zentrale Anlaufstelle, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und im Notfall sofortige Unterstützung zu leisten.

DIRT auf der it-sa 2024

DIRT wird vom 22. - 24. Oktober 2024 mit einem Stand auf der diesjährigen it-sa, Europas führender Fachmesse für IT-Sicherheit, vertreten sein. DATAGROUP wird vor Ort über die Services informieren und sich mit Fachleuten und Interessent*innen auszutauschen. Die it-sa bietet eine ideale Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der IT-Sicherheit zu erkundigen und Partnerschaften zu stärken.

Weitere Informationen zur Notfallnummer und den Leistungen des DIRT finden Sie unter: www.dirt.jetzt.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Terminvorschau

Am 21. November 2024 wird DATAGROUP die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/r6u00pqeivrqz1yl55wm43eq8zshmol0

15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/1qf6xd30pyeiwysvg7e5mktfshe26me2

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



