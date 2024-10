EQS-News: LAIQON AG: Florian Barber startet als neuer Bereichsvorstand Sales & Marketing

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News

Konzeptioneller Ausbau Vertrieb und Intensivierung Kundenservice

Digitalisierung von Vertriebs- und Vermarktungsleistungen

Langjährige Vertriebs- und Marketingerfahrung im Finanzdienstleistungsmarkt

Hamburg, 1. Oktober 2024

Dipl.-Bankbetriebswirt Florian Barber (43) startet heute in der neu geschaffenen Position als Bereichsvorstand Sales & Marketing bei der LAIQON AG. In dieser Funktion wird er künftig den Vertrieb insbesondere im Geschäftssegment LAIQON Asset Management mit seinem Team ausbauen. Barber berichtet direkt an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG.

Michael van Riesen verantwortet ab dem 1. Oktober 2024 als neuer Group Head den Bereich zum weiteren Auf- und Ausbau der White Label-Partnerschaften und Geschäftskooperationen bei LAIC. Er ist Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH.

Florian Barber wird zusammen mit dem Sales- und Marketingteam die Verantwortung für den Ausbau der Vertriebspartnerschaften insbesondere im Vertrieb der aktiven Publikumsfonds und institutionellen Lösungen des LAIQON-Konzerns übernehmen.

Um den Leistungsversprechen und Ansprüchen der Investoren sowie den aktuellen und zukünftigen Partnerschaften gerecht zu werden, wird der Vertrieb mit einer stärkeren Präsenz in den Vertriebsregionen gestärkt.

Konkret soll hierfür der Vertriebsbereich strukturell ausgebaut werden. Dazu gehört auch der Aufbau der Client Service & Internal Sales-, Produktmanagement- sowie Investment Operations-Bereiche und eine Erweiterung des Marketing-Teams, Retail/Wholesale, sowie dem Institutionellem Vertrieb.

Als weitere wichtige Säule wird der digitale Service mit hoher Kundenzentrierung ein Dreh- und Angelpunkt der Vertriebs- und Vermarktungsstrategie sein.

„Dies alles ist entscheidend für das Ziel, den Vertriebspartnern und Kunden als strategischer Partner mit einem hochwertigen Service gegenüberzutreten. Hierfür bietet LAIQON bereits jetzt ein breites Lösungsspektrum sowie Individualität für jedwede Anforderung“, sagt Florian Barber.

Florian Barber ist seit über 25 Jahren im Bereich Private Banking, Asset Management und Finanzdienstleistungen für Retail/Wholesale und institutionelle Kunden erfolgreich tätig. In seiner letzten Station hat er fast sechs Jahre für die DJE Kapital AG gearbeitet, zuletzt als Head of Sales. In dieser Position war er für die strategische und operative Leitung und den Ausbau des Retail/Wholesale und institutionellen Geschäfts zuständig.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: „Wir haben uns für die kommenden Jahre sehr ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Deshalb ist es notwendig, den Bereich Sales und Marketing strategisch deutlich auszubauen. Wir sind sehr froh, dass wir für diese Aufgabe Florian Barber gewinnen konnten. Er ist ein ausgezeichneter Fachmann mit langjähriger vertrieblicher und strategischer Positionierungserfahrung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihm.“

„LAIQON hat sich im Markt mit seiner innovativen Positionierung im Asset- und Wealth-Management sowie im Bereich Digital Wealth mit der KI-Expertise seiner Tochter LAIC einen sehr guten Ruf erworben. Das aufgebaute Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds, Spezialfonds sowie individueller Vermögensverwaltung ist extrem spannend und bietet ein hohes Potenzial. Durch meinen breiten Erfahrungsschatz kann ich sicher im Vertrieb viele neue Impulse setzen und so den Wachstumskurs von LAIQON mit meinem Team weiter beschleunigen“, sagt Florian Barber.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv- und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

