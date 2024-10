Jerome Powell lässt aufhorchen – Ethereum Kurs weiter über 2.600 Dollar

Eine Rede durch den Chef der US-Federal Reserve (Fed) hat die Aussicht auf weitere Zinssenkungen für das laufende Jahr in den Vereinigten Staaten verstärkt. Anleger hoffen, dass der geldpolitische Gegenwind weiter nachlässt. Insbesondere der am kommenden Freitag mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht dürfte schon bald seine Schatten vorauswerfen.

Fed-Chef rechnet mit zwei weiteren Zinssenkungen für das laufende Jahr

Der US-Notenbankchef rechnet in diesem Jahr noch mit insgesamt zwei weiteren Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte. „Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, wird sich die Zinspolitik mit der Zeit in Richtung einer neutraleren Haltung bewegen“, sagte er am Montagabend (MESZ) auf einer Finanzkonferenz in Nashville im Bundesstaat Tennessee. „Wir werden unsere Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen.“ Mitte vergangenen Monats hatte die Fed die Zinswende eingeläutet und den Schlüsselsatz um insgesamt 0,50 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach unten korrigiert.