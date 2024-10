Wachstum, Dividende & Qualität: Diese Aktie ist (vielleicht) ein Alles-Könner!

Eine Aktie, die Wachstum, Dividende und Qualität besitzt. Idealerweise noch in Verbindung mit einer nicht ganz teuren Bewertung? So etwas sucht man leider häufig vergebens. Auch an der Börse gilt, dass es den idealen Mix nie wirklich gibt. Im Zweifel ist die Bewertung dann das Problem.

Allerdings ist Nintendo (WKN: 864009) eine Aktie, die sehr viel von diesen positiven Aspekten auf sich vereint. Handelt es sich hierbei um eine mögliche Alles-Könner-Aktie? Betrachten wir nun jedenfalls die aktuelle Ausgangslage. Und überlegen einmal, warum jetzt vielleicht ein reizvoller Zeitpunkt für diese Anteilsscheine gegeben sein könnte.

Nintendo: Die Aktie kann Qualität!

Wenn wir von Nintendo sprechen, dann ist Qualität definitiv vorhanden. Wobei wir Qualität in vielerlei Hinsicht definieren können. Einerseits ist das Produkt des japanischen Videospieleherstellers wohl kaum kopierbar. Das ist auch an der Historie und dem Vermächtnis, den der Videospielekonzern sich aufgebaut hat.

Nintendo verfügt über wirklich viele und zugleich starke Franchises. Den Anfang macht hier selbstverständlich Super Mario. Der bärtige Klempner ist gewissermaßen das Aushängeschild. Aber selbst aus diesem Universum haben sich mittlerweile viele Sub-Franchises etabliert: Donkey Kong, Luigi, selbst Prinzessin Peach oder Pilzkopf Toad. Yoshi, Wario, Boweser … müssen wir fortfahren? Ich denke nicht. Und das ist lediglich ein Universum. Oder, eben Pilzkönigreich.

Daneben gibt es mit The Legend of Zelda ein zweites Aushängeschild mit vielen Fans. Aber Nintendo kann mehr bieten. Egal ob Pikmin oder Pokémon. Mit solchen Namen kann es Nintendo stets schaffen, Videospiele zu produzieren, die die Meute kaufen will. Auch die Konsolen sind dann in der Regel vonnöten. Es handelt sich daher um ein eigenes, starkes Ökosystem. Das außerdem noch über Lizenzen vermarktet werden kann.

Die Aktie von Nintendo kann aber auch in anderer Hinsicht Qualität. Per Ende des Geschäftsjahres 2024 (das Ende März beendet worden ist) besaß der japanische Konzern eine Eigenkapitalquote von über 81 %. Das heißt, dass ein Großteil des Erfolgs eben nicht fremdfinanziert ist. Für mich eine starke Ausgangslage, um auch zukünftige Erfolge feiern zu können.

Was ist mit Wachstum?!

Nintendo ist vom Geschäft her durchaus leicht zyklisch. Konsolen besitzen stets einen Lebenszyklus. Wobei die Switch aus dem Hause Nintendo die Grenzen des Leistbaren gesprengt hat. Selbst im siebten Jahr sind die Verkäufe noch stark. Das liegt an den vielen Kassenschlagern und Reihen wie Super Mario und The Legend of Zelda.

Um fair zu sein: Jetzt ist das Wachstum vielleicht etwas rückläufig. Als Investor würde ich das Jahr 2024 (nicht das Geschäftsjahr, sondern das Börsenjahr) allerdings eher als Übergang betrachten. Ab 2025 sollte sich das Blatt nämlich stark wenden.

Analysten gehen davon aus, dass Nintendo dann seinen Nachfolger für die Switch, die Switch 2 auf den Markt bringen wird. Mit der Markteinführung dürfte es direkt signifikante Umsatzsteigerungen geben. Alleine, weil die Hardcore-Fans rund um den Globus auch diese Konsole kaufen werden. Das sollte der Aktie dann auch wieder neue Impulse geben. Mit einem 2024er Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 18 ist Nintendo keine klare Value-Aktie. Für mich aber auch nicht zu teuer. Insbesondere nicht mit Blick auf die bevorstehende Markteinführung der Switch 2 als Wachstumskatalysator.

Nintendo-Aktie: Und die Dividende

Zu guter Letzt besitzt Nintendo außerdem eine Dividende. Für das letzte Geschäftsjahr 2024 sind insgesamt 211 Yen ausgezahlt worden. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 7.763 Yen entspräche das einer Dividendenrendite von 2,7 %. Der Wert ist nicht schlecht. Zumal die Dividende nicht einmal rekordverdächtig hoch ist. Im Jahre 2022 sind mit 222 Yen mehr ausgezahlt worden.

Das wiederum führt uns zu einem anderen, ebenfalls wichtigen Merkmal: Nintendo wird nicht in jedem Jahr eine stets konstante Dividende an die Investoren auszahlen. Aus dem einfachen Grund, weil das Geschäftsmodell mit zyklischen Konsolen keinen beständigen Lauf zulässt. Wir sind heute jedoch tendenziell in einem rückläufigen Zyklus und die Switch 2 könnte die Verkäufe im kommenden Jahr wieder deutlich ankurbeln.

Deshalb glaube ich, dass auch die Dividende von Nintendo mittelfristig mehr kann. Wir sollten die Ausschüttungen nicht als zu stark und gegeben betrachten. Aber es kann ein nettes Beiwerk bei dieser insgesamt spannenden Aktie sein.

Und, kann die Aktie von Nintendo alles?!

Um daher nochmal zu einem Fazit zu kommen: Nintendo kann Vieles. Ein Alles-Könner sehe ich bei der Aktie nicht. Das zyklische Geschäftsmodell und die durchwachsene Dividende führen zu Punktabzügen. Bei der Qualität, der Bewertung und den Wachstumsaussichten bin ich jedoch optimistisch. Deshalb bin ich es unterm Strich auch für die Aktie von Nintendo. Ob sie auch in dein Depot passt? Deine Entscheidung!

Der Artikel Wachstum, Dividende & Qualität: Diese Aktie ist (vielleicht) ein Alles-Könner! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nintendo.

Aktienwelt360 2024