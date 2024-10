EQS-Media / 02.10.2024 / 10:00 CET/CEST



Baader Investment Conference mit neuem Rahmenprogramm

Vom 23. bis 26. September 2024 hat die 13. Ausgabe der Baader Investment Conference mit insgesamt über 220 präsentierenden Unternehmen und mehr als 800 anwesenden Investoren und Investorinnen aus 26 Ländern in München stattgefunden.

In diesem Jahr erfuhr die Veranstaltung eine Erweiterung hinsichtlich des gebotenen Rahmenprogramms. So fand am Mittwoch ein halbtägiges IPO-Special statt, in dem unter anderem Themen rund um den Venture Capital- und IPO-Markt sowie zu der Ansprache von US-Investoren beleuchtet wurden. „Die Baader Investment Konferenz ist für uns ein fester Bestandteil unserer Investor Relations-Arbeit. Die Konferenz war sehr professionell organisiert und wir hatten viele gute Meetings“, so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

In rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen und über 100 Forumspräsentationen nutzten (inter-)nationale Investoren und Investorinnen die Möglichkeit, wesentliche Aspekte zur aktuellen Entwicklung der präsentierenden Unternehmen zu erfahren. Insgesamt 26 der anwesenden Unternehmen sind im DAX gelistet, 41 Unternehmen stammen aus der Schweiz und 19 aus Österreich. „Die Baader Investment Conference war eine ausgezeichnete Veranstaltung mit vielen wertvollen Diskussionen und Gesprächen mit unterschiedlichen Marktteilnehmern“, betont Adrian Widmer, Chief Financial Officer der SIKA Group.

Eine weitere Neuerung im Rahmenprogramm war das Trading Forum, das am Donnerstag der Konferenz parallel zum Vermögensverwalterforum stattgefunden hat. Das Trading Forum diente dem Austausch zu den neuesten Entwicklungen im (Retail-) Handel sowie im Krypto- und Rentenhandel.

„Die Baader Investment Conference war in diesem Jahr abermals ein vielseitiger Ort für börsennotierte Unternehmen aus Europa und institutionelle Investoren auf nationaler und internationaler Ebene, sowie für Vermögensverwalter der DACH-Region, unsere Kooperationspartner und Vertreter von Banken, Versicherungen und Family Offices. Wir freuen uns sehr über das hohe Engagement der Teilnehmer und den dadurch entstandenen wertvollen Austausch vor Ort“, resümiert Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.



Am letzten Konferenztag fand das Vermögensverwalterforum statt, mit einem abwechslungsreichen Programm für Kunden und Partner der Baader Bank. Neben einem Fonds-Dating-Format mit namenhaften Fondsmanagern gab es viele Einblicke zu aktuellen Marktentwicklungen und einen sportlichen Vortrag von Gordon Herbert, ehemaliger Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und aktueller Trainer des FC Bayern Basketball-Teams.

Für einen Einblick in das Format der Baader Investment Conference finden Sie ein Video unter https://www.baaderbank.de/Konferenzen/BaaderInvestmentConference-334 sowie einen Podcast mit Oliver Riedel auf Spotify: https://open.spotify.com/episode/66LXDMOT7qjElQHBpbQPO2?si=dJQmotqRRGO0mGcPAl40hA

Unternehmen sehen kurzfristig keine konjunkturelle Aufhellung, bleiben aber langfristig zuversichtlich

Die präsentierenden Firmen äußerten sich überwiegend eher vorsichtig zum aktuellen Geschäftsumfeld. In diesem Zusammenhang wurde von mehreren Managern eine schwächer als erwartete Nachfragesituation in Ländern wie Deutschland und China erwähnt. Einmal mehr verwiesen viele Unternehmen jedoch auf ihre starke Position in strukturell wachsenden Märkten, die es ihnen ermöglichen würde, die aktuellen Herausforderungen insgesamt gut zu bewältigen.

Auch aufgrund eines teilweise bereits eingeleiteten Transformations- oder Effizienzprogramms sahen viele Manager gute Chancen, die Rentabilität im Laufe der Zeit wieder zu steigern, und blieben daher zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnperspektiven. Zudem verwiesen viele Unternehmen auf einen nach wie vor soliden Auftragsbestand, den sie nach eigenen Aussagen dank normalisierter Lieferketten abarbeiten können. Folglich waren die meisten Firmen optimistisch, sowohl ihre aktuellen Prognosen als auch ihre längerfristigen Ziele wie geplant zu erreichen.

Im Hinblick auf das Liquiditätsmanagement plant ein Großteil der Unternehmen, sich weiterhin auf die Generierung von Barmitteln zu konzentrieren, weshalb eine unmittelbar bevorstehende Belebung des Lager- oder Investitionszyklus zunächst nicht zu erwarten ist. Aufgrund der robusten Liquiditätslage sahen sich viele Unternehmen jedoch nach wie vor in einer guten Position, um mit selektiven Akquisitionen das Wachstum zu unterstützen sowie Mittel an die Aktionäre auszuschütten. In diesem Zusammenhang wurden von einigen Unternehmen insbesondere Aktienrückkäufe diskutiert, da diese aufgrund der derzeit niedrigen Bewertung der jeweiligen Unternehmens als besonders attraktiv eingeschätzt werden.

Die nächste Baader Investment Conference wird vom 22. bis 25. September 2025 in München stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Website https://www.baaderinvestmentconference.com.



Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de

Weitere Termine:

09.10.2024 m:access Analystenkonferenz

31.10.2024 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2024

25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Baader Bank AG

Schlagwort(e): Unternehmen

02.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1017 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2000117

Ende der Mitteilung EQS-Media

2000117 02.10.2024 CET/CEST