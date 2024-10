Profi-Trader Martin Goersch bespricht heute diese Einzelwerte: FTSE China A50, WTI Öl, Tui, Lufthansa, Renk, Grenke, Gea Group, Rheinmetall, Paychex, Nike und Nvidia.

Direkt zum Video auf YouTube

33 Prozent Zuwachs in acht Handelstagen! Wovon der Dax momentan nur träumen kann, ist in chinesischen Indizes gerade an der Tagesordnung: große Kurssprünge nach oben. Wie lange kann das noch so weitergehen? Der Dax und andere Indizes leiden momentan eher unter der Verschärfung des Konfliktes im Nahen Osten. Entsprechend werden im Ölpreis die höheren Versorgungs-Risiken eingepreist. Der Kurs steigt kräftig an.

Nike driftet nach Zahlen wieder abwärts. Die Prognose musste gestrichen werden, so unsicher ist das Geschäft momentan. Leidet darunter auch die Adidas-Aktie? Dazu mehr heute in der Live-Sendung mit Martin Goersch.