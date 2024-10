TV-Duell: Vance wirft Harris Versagen bei Grenzpolitik vor

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance macht die amtierende Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, für die Krise an der Grenze im Süden der USA verantwortlich. "Wir haben eine historische Einwanderungskrise, weil Kamala Harris damit anfing, die gesamte Grenzpolitik von Donald Trump rückgängig machen", sagte Vance im TV-Duell gegen seinen demokratischen Kontrahenten Tim Walz. Mit ihrer Politik habe Harris auch dafür gesorgt, dass Rekordmengen des Opioids Fentanyl in Land gekommen seien. "Man muss also das Ausbluten stoppen." Migration ist eines der zentralen Themen im US-Wahlkampf. Die Situation an der Grenze zu Mexiko ist weiterhin sehr angespannt./trö/DP/zb