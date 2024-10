Bei dieser Aktie habe ich aus 520 Euro bis jetzt 5.271 Euro gemacht! Und sie fängt erst jetzt so richtig an!

Ich habe aus einer Aktie mit einer Investition von 520 Euro bis heute 5.271 Euro gemacht. Das ist die einfache Geschichte. Aber sie ist natürlich ein bisschen komplexer. Mein erster Kauf der besagten Anteilsscheine liegt mittlerweile rund sechseinhalb Jahre zurück. Es gibt aber auch einen Aspekt, den ich bis heute bereue.

Nämlich: Dass ich nicht mehr investiert habe! Die Aktie, um die es heute geht, sah damals überaus vielversprechend aus. Aber mein Portfolio war im April des Jahres 2018 noch bedeutend kleiner als heute. Insofern kann ich es mir „verzeihen“. Zumal ich vor einigen Jahren meine Position noch einmal zu einem Kurs von ca. 120 Euro aufgestockt habe.

Aber jetzt lassen wir die Katze erst einmal aus dem Sack: Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist die Aktie, die bei mir aus 520 Euro Einsatz bis heute 5.271 Euro gemacht hat. Viel entscheidender ist jedoch: Warum beginnt diese Growth-Story jetzt erst, ihr volles Potenzial auszuspielen?

Axon Enterprise: Aus 520 Euro wurden 5.271 Euro bei der Aktie!

Dazu müssen wir trotzdem ein wenig in die Vergangenheit zurückblicken. Fangen wir vielleicht bei der Aktie an. Ich habe jedenfalls im April des Jahres 2018 zu einem Kurs von ca. 34 Euro meine ersten Anteilsscheine gekauft. Es waren 15 Stück, die damals einem Gegenwert von ca. 520 Euro entsprochen haben. Wären es doch zumindest 30 Aktien gewesen! Naja, lassen wir das. Es hilft ja sowieso nix mehr.

Der Aktienkurs von Axon Enterprise stieg bis heute jedenfalls auf 351,40 Euro. Meine erste Position wäre heute daher 5.271 Euro wert. Ich kann also sagen: Ja, Axon Enterprise ist eine Position, die sich in meinem Depot ver-10-facht hat. Wobei die zweite Investition die Gesamtperformance natürlich ein bisschen verwässert hat.

Blicken wir nun jedoch zurück: Damals war Axon Enterprise noch ein bedeutend kleineres Unternehmen. Wenn ich in der Zeit zurückgehe, so sehe ich da einen beginnenden Akteur, der gerade einmal 101 Mio. US-Dollar Umsatz generierte. Der Geschäftsbereich drehte sich damals noch um die Taser, die mit 63,5 Mio. US-Dollar den Löwenanteil der Umsatzerlöse ausmachten. Bodycams und andere Sensoren steuerten lediglich 37 Mio. US-Dollar bei. Insgesamt: Eine interessante Ausgangslage.

Was mir damals auffiel: Axon Enterprise sprach jedoch davon, Evidence.com einführen zu wollen. Beziehungsweise: im Februar des Jahres 2018 war es soweit. Das Management entschied sich, auf eine digitale Beweismittel-Plattform zu setzen. Das ist es, was für mich der Gamechanger gewesen ist: Der Wechsel von einem vornehmlich Hardware-getriebenen Geschäftsmodell hin zu einem mehr Software- und auf Lizenzgebühren basierendem Geschäft.

Diese Transformation ist es, die Axon Enterprise den besonderen Erfolg brachte. Neben weiterem Wachstum, wohlgemerkt. Zuletzt konnte Axon Enterprise jedenfalls im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 504 Mio. US-Dollar generieren. Die Taser liefern mit 197 Mio. US-Dollar immer noch einen größeren, aber nicht mehr so prägenden Anteil am Gesamtumsatz. Wohingegen Bodycams und Sensoren mit 112 Mio. US-Dollar ebenfalls sehr stark sind. Aber: Software- und Cloud-Lösungen (und dazu zählt heute Evidence.com) liefern mit mehr als 194 Mio. US-Dollar ebenfalls einen gigantischen Beitrag zum Erfolg. Das ist der Wandel, auf den ich damals gesetzt habe. Und der meine Position von 520 Euro bis auf 5.271 Euro steigen ließ.

Warum es jetzt erst richtig losgeht

Die Aktie von Axon Enterprise ist trotzdem noch überaus vielversprechend. Mit der Verzehnfachung kletterte zwar auch der Börsenwert bis auf 29,7 Mrd. US-Dollar. Na klar: Eine erneute Verzehnfachung ist nicht mehr so einfach und es würde einen Börsenwert von fast 300 Mrd. US-Dollar erfordern. Vielleicht wird es das nicht mehr unbedingt.

Aber Axon Enterprise besitzt zwei Treiber, die ich weiterhin für überaus vielversprechend halte. Einerseits sieht das Management ein jährliches Umsatzpotenzial von 50 Mrd. US-Dollar. Ausgehend von jetzt ca. 2 Mrd. US-Dollar kann sich das operative Fundament daher durchaus noch einmal vervielfachen. Auch international existiert noch viel Raum für Wachstum und unter eine Milliarde US-Dollar Umsatz im Cloud- und Software-Segment werden ebenfalls erst die Spitze des Eisbergs sein.

Zudem wird Axon Enterprise zunehmend profitabler. Im letzten Quartal konnte das US-Sicherheitsunternehmen ein Nettoergebnis von 41 Mio. US-Dollar ausweisen. Das entspricht einer Nettomarge von ca. 8,1 %. Perspektivisch glaube ich, dass dieser Wert zunächst auf ca. 20 % klettern könnte. Software- und Cloud-Dienstleistungen besitzen schließlich eine hohe Marge.

Was folgt also hieraus? Meine einfache These ist: Axon Enterprise sollte ein noch größerer und bedeutend profitabler Konzern werden. Taser, Bodycams und Software-/Cloud-Lösungen im Sicherheitsbereich sind ein starkes Komplettpaket. Damit denke ich, dass aus meinen investierten 520 Euro noch deutlich mehr als die bisherigen 5.271 Euro werden dürften. Die Erfolgsgeschichte nimmt jedenfalls gerade jetzt operativ an Fahrt auf.

