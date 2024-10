EQS-News: Lenzing und TreeToTextile bündeln ihre Kräfte für Cellulosefasern der nächsten Generation

Über die Lenzing Gruppe Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs. Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des „Green Deals“ der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht. Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023 Umsatz: EUR 2,52 Mrd. Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917 TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

Über TreeToTextile



Das in Schweden ansässige Unternehmen TreeToTextile treibt positive Veränderungen in der Textilindustrie voran, indem es bessere Fasern für alle bereitstellt, um einen widerstandsfähigen Planeten zu unterstützen. Unterstützt von den starken Eigentümern H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest entwickelt TreeToTextile eine neue innovative Cellulosefasertechnologie, um eine erneuerbare und ressourceneffiziente Faser mit geringer Umweltbelastung bereitzustellen. Die Faser hat das Potenzial, einen Teil der Baumwoll-, Viscose- und Polyester-Märkte zu ergänzen oder zu ersetzen.



Daten und Fakten TreeToTextile 2023

Gründungsjahr: 2014

Aktuelle Eigentümer: H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso, LSCS Invest

Anzahl der Mitarbeiter:innen: 46

Aktuelle Anlagen: Hauptsitz in Stockholm, Demoanlage in Nymölla, Schweden, F&E-Zentrum in Mölndal, Göteborg

Eingetragene Markennamen: TreeToTextile™ (mit Symbol), Nyense™, Nyvado™