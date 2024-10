EQS-News: Spark Energy Minerals macht Fortschritte bei der Exploration des größten zusammenhängenden Liegenschaftsspakets im brasilianischen Lithiumtal in Minas Gerais

EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Spark Energy Minerals macht Fortschritte bei der Exploration des größten zusammenhängenden Liegenschaftsspakets im brasilianischen Lithiumtal in Minas Gerais



07.10.2024

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 7. Oktober 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zur Erkundung seines umfangreichen, strategisch positionierten Liegenschaftspakets von mehr als 64.000 Hektar in Minas Gerais, im bedeutenden brasilianischen Lithiumtal zu geben.

Die wichtigsten Highlights:

Umfangreicher Landbesitz: Spark besitzt 64.359 Hektar eines hoch aussichtsreichen Geländes für Spodumen-reiche Pegmatite (SRP).

Größtes zusammenhängendes Liegenschaftspaket: Dies ist das größte zusammenhängende Explorationsportfolio, das ein einzelnes Unternehmen im Lithium Valley besitzt.

Beste Lage: Die Liegenschaften liegen strategisch günstig in einem Umkreis von 15 km um wichtige Lithium-Erschließungsprojekte, darunter das Projekt Grota do Cirilo von Sigma Lithium, das Bandeira-Projekt von Lithium Ionic und das Projekt Das Neves von Atlas Lithium.

Außergewöhnliches geologisches Potenzial: Die Geologie des Gebiets stützt sich auf fruchtbare G4-Granitintrusionen und strukturell günstige Grundgebirgsformationen, die unter einer flachen Deckschicht östlich der großen bekannten Lithium-Lagerstätten liegen.

Vielversprechende geochemische Ergebnisse: Daten des brasilianischen Geologischen Dienstes (CPRM) zur Geochemie abgeschöpfter Flusssedimente und Schwermineralkonzentrate zeigen signifikante Anomalien in Bezug auf Lithium und Leitelemente (Nb, Sn, Ta, Ce, Be, B) sowie das Vorhandensein von Spodumen-Partikeln innerhalb des Spark-Liegenschaftsgebiets.

Zielgenerierung: Das geologische Team von Spark hat mit Hilfe fortschrittlicher Fernerkundungs- und Multispektraltechniken sowie mit neu aufbereiteten geophysikalischen und geochemischen Daten aus dem öffentlichen Bereich vorrangige Explorationsziele entwickelt.

Spark Energy Minerals macht weiterhin bedeutende Fortschritte bei seinen Explorationsbemühungen im äußerst aussichtsreichen Lithium Valley in Brasilien und versetzt das Unternehmen in die Lage, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Lithium zu profitieren.





Abbildung 1 - Regionale Lagekarte des brasilianischen Lithium Valley

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/225900_052cfd08d4e76880_002full.jpg

Abbildung 1 veranschaulicht die Ausdehnung des brasilianischen "Lithium Valley" im Verhältnis zu den bekannten Pegmatitvorkommen innerhalb der ostbrasilianischen Pegmatitprovinz. Sie unterstreicht die zentrale, strategische Lage des 64.359 Hektar großen, zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und seine Nähe zu den wichtigsten Lithium-Förderern und fortgeschrittenen Erschließungsprojekten in dieser schnell aufstrebenden, weltweit bedeutenden Lithiumregion.

Jon Hill, VP Exploration, kommentierte: "Spark erkannte und nutzte seinen Vorteil als Vorreiter, indem es sich das größte zusammenhängende Greenfield-Liegenschaftsportfolio in Brasiliens Lithium Valley sicherte. Unsere im Jahr 2022 aufgestellte Explorationsthese ging davon aus, dass sich die geologischen Lithiumvorkommen deutlich östlich der bekannten Hauptlagerstätten befinden. Dieses Potenzial wurde nun von unabhängiger Seite sowohl durch Anomalien in Bezug auf Lithium- und Leitelemente in regionalen Flusssedimenten als auch durch das Vorhandensein von Spodumen-Partikeln in Proben regionaler Schwermineralkonzentrate bestätigt, wie in den offiziellen Veröffentlichungen des CPRM von 2016 und 2023 dargelegt1&2. Unser Team führt derzeit eine multidisziplinäre Zielgenerierung durch und plant, in Kürze mit der Feldarbeit an vorrangigen Zielen zu beginnen."





Abbildung 2 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/225900_052cfd08d4e76880_003full.jpg

Abbildung 2 zeigt das 64.359 Hektar große, zusammenhängende Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals in Bezug auf wichtige lithium-fördernde Minen und Entwicklungsprojekte. Eine vereinfachte geologische Karte im Hintergrund zeigt die zentrale Lage der fruchtbaren G4-Granit-Intrusionen zusammen mit dem Grundgebirge aus Schiefer und Granit-Gneis-Komplexen an. Auf der Karte sind auch die Gebiete mit einer flachen Regolith-Deckschicht verzeichnet, was das Explorationspotenzial innerhalb dieser Zonen unterstreicht.

Das brasilianische Lithium Valley: Neue Horizonte für Lithium-Hartgestein

Das brasilianische Lithium Valley ist Teil der erstklassigen ostbrasilianischen Pegmatitprovinz (EBPP), einer der reichhaltigsten Lithium-Hartgesteinregionen der Welt. Die Lithium-Mineralisierung in diesem Gebiet befindet sich hauptsächlich in spodumenreichen Pegmatiten (SRP). Diese bilden bekanntermaßen große, wirtschaftlich rentable Lagerstätten, die sich sowohl für den Tagebau als auch für den Untertagebau eignen.

Historisch gesehen war die Lithium-Förderung in dieser Region bescheiden und wurde seit dem späten 20. Jahrhundert hauptsächlich von der Companhia Brasileira de Lítio (CBL) erbracht. In den letzten drei bis fünf Jahren erlebte die Region jedoch eine Renaissance, angetrieben durch steigende weltweite Nachfrage und zunehmende öffentliche und private Investitionen. Besonders hervorzuheben ist, dass Sigma Lithium im Jahr 2023 mit der Förderung begonnen hat und sich drei weitere Projekte in der Entwicklungsphase befinden: Lithium Ionic, Latin Resources (jetzt im Besitz von Pilbara Minerals) und Atlas Lithium. Darüber hinaus haben junge australische und kanadische Explorationsunternehmen, darunter Si6 Metals und Perpetual Resources, positive Explorationsergebnisse gemeldet.

Sparks strategischer Einstieg in Brasiliens Lithium Valley

Im Jahr 2022 erkannte Spark das ungenutzte Potenzial dieser Region. Durch die Nutzung vorhandener geologischer Kartierungen und öffentlich verfügbarer geophysikalischer Daten identifizierte das Spark-Team beträchtliche Möglichkeiten in wenig erkundeten Gebieten östlich der bekannten SRP-Lagerstätten, die größtenteils zur Absteckung von Konzessionen zur Verfügung standen.

Anfang 2023 sicherte sich Spark erfolgreich 64.359 Hektar in diesem äußerst aussichtsreichen Gebiet. Sein Explorationsvorhaben deutete darauf hin, dass flache Deckschichtsequenzen in diesem Gebiet wahrscheinlich fruchtbare G4-Granite überlagern - die mutmaßliche Quelle lithiumreicher Pegmatite. Darüber hinaus enthält das Gebiet strukturell günstiges Wirtsgestein, einschließlich Grundgebirgsgneis, Intrusionen und Metasedimenten, was das Potenzial für großflächige Lithium-Lagerstätten weiter erhöht.

Umfassende Zielgenerierung und erste Anzeichen für Erfolg

Nach der erfolgreichen Absteckung der Liegenschaften führte das geologische Team von Spark eine umfassende Zielgenerierung durch. Dies beinhaltete eine detaillierte Überprüfung der öffentlichen geophysikalischen und geochemischen Daten sowie die Aufbereitung moderner Fernerkundungs- und geochemischer Informationen.

Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Nicht nur wurde das Erkundungspotenzial von SRP-Lagerstätten bestätigt, sondern es weisen auch offizielle Berichte auf anomale Konzentrationen von Lithium und wichtigen Leitelementen wie Niob (Nb), Cer (Ce), Zinn (Sn), Tantal (Ta), Beryllium (Be) und Bor (B) in regionalen Flusssedimentproben aus den Spark-Liegenschaften hin. Darüber hinaus wurden Spodumen-Partikel in Schwermineralkonzentraten entdeckt, die aus Flüssen innerhalb der Spark-Besitzungen geschöpft wurden, was auf das große Potenzial für eine wirtschaftlich bedeutende Lithium-Mineralisierung hinweist.





Abbildung 3 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und der multispektralen Zielgebiete

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/225900_052cfd08d4e76880_004full.jpg

Abbildung 3 gibt einen Überblick über das 64.359 Hektar große, zusammenhängende Liegenschaftsgebiet von Spark Energy Minerals und zeigt die Standorte der vom Unternehmen identifizierten multispektralen Zielgebiete. Diese wurden auf Grundlage fortschrittlicher Fernerkundungstechniken für Folgeexplorationen priorisiert und markieren wichtige Schwerpunktbereiche für künftige Feldarbeiten und mögliche Lithium-Entdeckungen.





Abbildung 4 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und Fernerkundungsziele

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/225900_052cfd08d4e76880_005full.jpg

Abbildung 4 zeigt das 64.359 Hektar große, zusammenhängende Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals und hebt die Fernerkundungsziele hervor, die durch fortschrittliche Techniken wie Thermal-Infrarot und synthetischen Apertur-Radar identifiziert wurden. Diese Ziele wurden für Folgeexplorationen als vorrangig eingestuft. Die Spark-Liegenschaften befinden sich innerhalb der bekannten Grenzen der Araçuaí-Pegmatitprovinz, was das Potenzial des Gebietes für Lithium-Mineralisierungen weiter unterstreicht.

Qualifizierte Person

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19 Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, Nort -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die RN-Liegenschaft, die Erwerber und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

