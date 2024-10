EQS-News: Zwölfte Übernahme im Jahr 2024: Mutares unterbreitet ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Zwölfte Übernahme im Jahr 2024: Mutares unterbreitet ein verbindliches Angebot zur Übernahme von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France

Voraussichtliche zwölfte Übernahme im Jahr 2024 zur Stärkung des Segments Goods & Services von Mutares

Vertrieb und Vermietung von Geräten und Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich

Nahezu EUR 100 Mio. an erwartetem Umsatz in 2025

München, 7. Oktober 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein verbindliches Angebot zum Erwerb von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France abgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Châteauroux, Frankreich, ist auf den Vertrieb von Lösungen für die häusliche Pflege spezialisiert. Die Parteien werden nun ein Konsultationsverfahren des zuständigen Betriebsrats einleiten und die Genehmigung der Fusionskontrollbehörden einholen. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des vierten Quartals 2024 erwartet, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Konsultations- und Genehmigungsverfahren.

Alcura France wurde 1973 gegründet und ist ein wichtiger Akteur im Vertrieb von Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich, der einen diversifizierten Kundenstamm von mehr als 8.000 aktiven Kunden betreut. Das Unternehmen hat sich auf die Versorgung von Senioren, Menschen mit Behinderungen und anderen Patienten mit medizinischer Ausrüstung spezialisiert und zeichnet sich durch ein breites Produktangebot aus, das mehr als 3.000 Referenzprodukte umfasst, von medizinischen Betten über Brustpumpen bis hin zu Rollstühlen. Mit rund 500 Mitarbeitenden mit ausgewiesener medizinischer Expertise, verteilt auf 43 Vertretungen in Frankreich, erwirtschaftete Alcura France im Jahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 60 Mio.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von Alcura France unterstreichen wir einmal mehr unsere führende Position bei Ausgliederungen aus großen Unternehmen. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle auf dem französischen Markt für häusliche Pflege, der von der alternden Bevölkerung, den zunehmenden Trends in der ambulanten Pflege und der hohen Belegungsrate von Pflegeheimen angetrieben wird. Wir von Mutares freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitenden, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens mitzugestalten.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

