Ölkonzern Adnoc bereits mit 8,5 Prozent an Covestro beteiligt

LEVERKUSEN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Im Zuge der angestrebten Übernahme von Covestro hat sich das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mittlerweile 8,5 Prozent am deutschen Kunststoffhersteller gesichert. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. In der vergangenen Woche hatte der Dax-Konzern eine Investitionsvereinbarung mit Adnoc unterzeichnet und mitgeteilt, die Übernahmeofferte zu unterstützen. Beiden Seiten hatten zuvor über Monate miteinander gesprochen. Spekulationen über ein Interesse von Adnoc waren schon Mitte vergangenen Jahres aufgekommen.

Die Araber bieten 62 Euro je Covestro-Aktie und bewerten die Anteile des Dax-Konzerns so mit 11,7 Milliarden Euro. Zusätzlich will das Unternehmen aus Abu Dhabi über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro will Adnoc also fast 16 Milliarden Euro investieren. Die Mindestannahmequote des Angebots soll bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen./mis/he