MABEWO stellt neues Agri-PV-System vor:

TerraFlex – das ökonomische Agri-PV-System mit minimalem Eingriff in die landwirtschaftliche Fläche

Vorteile bei der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen:

PV-Module auf bis zu 6 m Höhe bei einer Spannweite von bis zu 20 m

Ursprüngliche Nutzung und Art der maschinellen Bearbeitung bleiben erhalten

Integration von Bewässerung und Sensorik

Anpassung der PV-Module an gewünschte Sonneneinstrahlung und Beschattung

Frostnächten im Frühjahr kann begegnet werden

DIN SPEC-konform für Pflanzenbau und Tierhaltung

Küssnacht, 8. Oktober 2024 – Die MABEWO Energy AG, eine 100%ige Schweizer Tochtergesellschaft der MABEWO HOLDING SE mit Sitz in Luxemburg, präsentiert: TerraFlex, das innovative Agri-Photovoltaik-System (Agri-PV).

Neue Bauweise mit minimalem Eingriff in die landwirtschaftliche Fläche

Landwirtschaftliche Erträge und erneuerbare Energieproduktion auf ein und derselben Fläche werden in völlig neuer Bauweise vereint. Fruchtfolge und vorhandene maschinelle Bewirtschaftung können beibehalten werden. Konstruktion und Statik unter Einsatz eines Gitternetzes aus Stahlseilen gewährleisten einen lediglich minimalen Eingriff in die landwirtschaftliche Fläche. Ökologische und ökonomische Vorteile steigern die Profitabilität. TerraFlex kann äusserst flexibel eingesetzt werden. Das Montagesystem ist für den Einsatz auf nahezu jedem Gelände geeignet. Effizienter Materialeinsatz, einfache Montage und niedrige Transportkosten sorgen für niedrige Strom-Gestehungskosten (LCOE).

Die zum Patent angemeldete TerraFlex-Konstruktion ist DIN SPEC-konform

TerraFlex hält mit einer lichten Höhe von bis zu 6 m die Normen der DIN SPEC-91434 Kategorie 1 ein. Die Höhe von 5 m und die Spannweite von 20 m ermöglicht die ungehinderte landwirtschaftliche Nutzung. Auch die Anforderungen der DIN SPEC 91492 für die entsprechende Nutztierhaltung werden eingehalten. Das System ist technisch mit vielen Optionen erweiterbar.

Effizienz und Schutzfunktion vereint

TerraFlex schützt Pflanzen vor extremen Wetterereignissen wie Starkregen, Hagel und Frost. Die Sensortechnik ermöglicht die optimale Steuerung der landwirtschaftlichen Prozesse. Die Photovoltaikmodule werden je nach Bedarf für Beschattung oder maximale Sonneneinstrahlung ausgewählt. Wärmerückbehalt bei Frostnächten im Frühjahr ist möglich, eine Bewässerungsanlage kann ebenfalls integriert werden. So optimiert TerraFlex den Ertrag verschiedenster Kulturen. „TerraFlex leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Energie- und Nahrungsmittelversorgung. Landwirte können mit TerraFlex ihre Ernteerträge sichern und gleichzeitig erneuerbare Energie zu produzieren“, sagt Jörg Trübl, CEO der MABEWO Group.

Höchste Flexibilität und wirtschaftliche Vorteile

Das TerraFlex-System ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ökonomisch attraktiv: Landwirte profitieren von reduzierten Energiekosten beim Eigenverbrauch und von Stromüberschüssen, die ins Netz eingespeist werden. Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System auf unterschiedliche Bedürfnisse und lokale Bedingungen anpassen.

Über MABEWO Group und Holding: Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe ist bis heute durch den Zukauf von Beteiligungen und den Aufbau eigener Tochterunternehmen und der Entwicklung neuer Technologien gewachsen.

Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem stark wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor-Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an Erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte und Marken der MABEWO überzeugen mit klaren USPs. MABEWO verfügt über eigene Anlagen und entwickelt und baut Anlagen für Kunden und Kundinnen und berät diese umfassend in den Bereichen Indoor Farming und nachhaltiger Energie-Erzeugung mit einem Fokus auf Photovoltaik und Biogas. Die MABEWO Holding SE ist in Luxemburg angesiedelt, die drei operativen Business Units Agrar Solutions, Energy und Phytopharma haben ihren Sitz in der Schweiz.

MABEWO TerraFlex: Die leichte Konstruktion ist mit vielen technischen Optionen ausrüstbar: transparenten Paneelen, Folien, Bewässerung, Sensortechnik u.v.m.

MABEWO TerraFlex: Bei Bedarf schützt TerraFlex Pflanzen oder Tiere

