Trump spricht von vielen "schlechten Genen" in den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat im Zuge der Debatte über illegale Einwanderung von "vielen schlechten Genen" gesprochen, die es in den USA gebe.

In einem Interview mit dem konservativen Journalisten und Moderator Hugh Hewitt sprach er am Montag zunächst von Tausenden Mördern, die die Demokraten durch ihre laxe Einwanderungspolitik ins Land gelassen hätten. "Viele von ihnen haben weit mehr als eine Person ermordet und leben jetzt glücklich in den USA", sagte der Ex-Präsident weiter. "Wissen Sie, ein Mörder, ich glaube, das liegt in ihren Genen. Und wir haben im Moment eine Menge schlechter Gene in unserem Land."

Trumps Wahlkampfteam erklärte, Trump habe sich bei der Aussage zu den Genen "eindeutig auf Mörder, nicht auf Migranten" bezogen. "Es ist ziemlich ekelhaft, dass die Medien immer so schnell dabei sind, Mörder, Vergewaltiger und illegale Kriminelle zu verteidigen, wenn es ermöglicht, eine schlechte Schlagzeile über Präsident Trump zu schreiben", sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt. Die Einwanderung, legal wie illegal, ist ein zentrales Thema im US-Wahlkampf vor der Abstimmung Anfang November. Studien zufolge begehen illegal Eingewanderte in den USA nicht häufiger Verbrechen als dort Geborene.

(Bericht von Gram Slattery, Kristina Cooke und Jarrett Renshaw; geschrieben von Birgit Mittwollen; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)