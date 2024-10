Hurrikan "Milton" rast auf Florida zu - Millionen Menschen betroffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tampa (Reuters) - Hurrikan "Milton" steuert mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde auf die Küste Floridas zu.

Der Sturm der Kategorie 5 - der höchsten Stufe der Saffir-Simpson-Skala - soll Meteorologen zufolge am späten Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) auf Land treffen. Bewohner bereiten sich seit Tagen auf die Naturkatastrophe vor. Der Hurrikan wird möglicherweise einer der verheerendsten, der die Golfküste Floridas je getroffen hat. Erst vor weniger als zwei Wochen hatte der Hurrikan "Helene" in der Region für schwere Schäden gesorgt. Zahlreiche Menschen kamen ums Leben.

In den Küstengebieten wurden über eine Million Menschen angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Auch Mobilheime, Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen mussten zwangsevakuiert werden. Auf Straßen bildeten sich lange Staus, Tankstellen ging der Sprit aus. Der Sturm befindet sich auf Kurs in Richtung Tampa Bay. In der Metropolregion leben über drei Millionen Menschen. Meteorologen betonten, die Richtung könne sich noch ändern, bevor der Sturm auf Land trifft.

Der Hurrikan befindet sich auf einem seltenen Pfad von Westen nach Osten durch den Golf von Mexiko. Er wird wahrscheinlich eine tödliche Sturmflut von drei Metern oder mehr über weite Teile der Golfküste Floridas bringen. Lokale Behörden und die US-Regierung riefen die Menschen in den Evakuierungszonen dazu auf, das Gebiet zu verlassen, da es um Leben und Tod gehe. Präsident Joe Biden sagte eine für Ende der Woche geplante Deutschland-Reise kurzfristig ab.

Fluggesellschaften, Energieunternehmen und ein Freizeitpark von Universal Studios gehörten zu den Unternehmen, die ihren Betrieb in Florida einstellen. Experten warnten, dass durch "Milton" Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe entstehen könnten. Etwa 2,8 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts seien direkt von "Milton" betroffen, sagte Ryan Sweet, Chefökonom für die USA bei Oxford Economics.

"Milton" entwickelte sich zum drittschnellsten Sturm im Atlantik, der jemals verzeichnet wurde, und steigerte sich in weniger als 24 Stunden von Kategorie 1 auf Kategorie 5. "Diese extrem hohen Temperaturen an der Meeresoberfläche liefern den nötigen Treibstoff für die schnelle Intensivierung", sagte Klimaforscher Daniel Gilford von der gemeinnützigen Forschungsgruppe Climate Central.

