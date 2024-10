IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. meldet DTC-Berechtigung und Uplisting zum OTCQB Venture Market

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. meldet DTC-Berechtigung und Uplisting zum OTCQB Venture Market

9. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTCQB: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market in den OTCQB Venture Market hochgestuft wurde. Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass seine Stammaktien nun für die Abwicklung über die Depository Trust Company (DTC) zugelassen sind, eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corp., die das elektronische Clearing und Settlement von börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten handhabt.

Die Stammaktien des Unternehmens werden seit Markteröffnung am 9. Oktober 2024 am OTCQB unter dem Börsenkürzel GURFF gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel GURN und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel Q3J gehandelt.

Herr Ungad Chadda, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: Die Zulassung für den Handel am OTCQB Venture Market zu erhalten, kennzeichnet einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen. Ferner verbessert die DTC-Berechtigung die Zugänglichkeit unserer Aktien für sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren am größten Kapitalmarkt der Welt, was die Bemühungen des Unternehmens unterstützt, seinen potenziellen Anlegerkreis zu erweitern.

Die DTC-Berechtigung fördert die Kostenreduzierung und beschleunigt den Abwicklungsprozess für Investoren und Broker in den Vereinigten Staaten, wodurch die Stammaktien des Unternehmens über ein breiteres Spektrum von US-amerikanischen Brokerfirmen gehandelt werden können, da deren Compliance-Anforderungen erfüllt werden.

Der OTCQB fungiert als ein führender Markt für junge und aufstrebende US-amerikanische und internationale Unternehmen, inklusive Unternehmen in der Bergbau- und Explorationsbranche, und wird von OTC Markets Groups Inc. betrieben. Unternehmen, die am OTCQB notiert sind, führen eine laufende Finanzberichterstattung und nehmen jährlich an einem Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren teil. Investoren können Echtzeitkurse und Marktdaten für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com abrufen.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit bedeutsame Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

