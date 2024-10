DAX® - Kurs Rekordhoch?

Nachdem es an den letzten Handelstagen mehrfach zu Belastungsproben der Kernhaltezone bei rund 19.000 Punkten kam und der DAX® diese Bastion vorgestern nochmals mit einem „intraday reversal“ bestätigt hatte, konnten die gestrigen Kursavancen nicht gänzlich überraschend. Da das Tief vom 8. Oktober (18.912 Punkte) von zwei höherliegenden Tiefs „umschlossen“ wird, erfährt das diskutierte „reversal“ eine weitere Bestätigung Schließlich entsteht dadurch ein sog. „swing low“. Dieses besondere Phänomen markierte in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Marktwendepunkte. Gleichzeitig haben die deutschen Standardwerte gestern die jüngsten beiden Hochs bei 19.152/19.172 Punkten übersprungen – unser Signalgeber für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 19.492 Punkten! Zusätzlicher Rückenwind kommt aus den USA, wo der S&P 500® mit 5.797 Punkten gestern wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht hat. Den einzigen Wermutstropfen stellt derzeit die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert bei 49 % Bullen und lediglich 20,6 % Bären derzeit einen recht hohen Grad an Optimismus.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

