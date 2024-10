EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU hebt den Ausblick für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2024/2025 an

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ABOUT YOU HEBT DEN AUSBLICK FÜR

DAS BEREINIGTE EBITDA IM GESCHÄFTSJAHR 2024/2025 AN

Umsatzsteigerung um 2,4% ggü. Vorjahr auf 450,1 Mio. EUR im zweiten Quartal mit starkem Wachstum von 8,6% in DACH, unterstützt durch nahezu zweistelliges Plus in Deutschland

Erfolgreicher Auftakt der Herbst/Winter-Saison mit zweistelligen Wachstumsraten im September

Verbesserung des bereinigten EBITDA1 um über 20 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr

Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts LTM2 auf 58,8 EUR

Erhöhung der aktiven Kund*innen LTM von Q1 auf Q2 2024/2025 durch Investitionen in Neukund*innen und exklusive Kollektionen, u. a. mit Emma Roberts und Millie Bobby Brown

SCAYLE: Starkes Umsatzwachstum durch Anstieg der wiederkehrenden Lizenzumsätze um über 20% ggü. Vorjahr im ersten Halbjahr

SCAYLE Payments: Tochter der ABOUT YOU Group erhält die Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und legt wichtigen Grundstein für den weiteren Ausbau des Partnergeschäfts

Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025: Vorstand konkretisiert die Prognose für das Umsatzwachstum auf +1% bis +7% ggü. Vorjahr und hebt die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 15 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR an

Hamburg | 10. Oktober 2024 – Im ersten Halbjahr 2024/2025 festigte die ABOUT YOU Holding SE ihre Stellung als eine der führenden E-Commerce-Gruppen in Europa. Die starke Entwicklung beider strategischer Geschäftsbereiche – ABOUT YOU, dem persönlichsten Online-Fashion-Store Europas, und SCAYLE, einer der global am schnellsten wachsenden Enterprise-Shop-Systeme – sorgte für die deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA auf 12,8 Mio. EUR. Folglich konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 und hebt die Erwartungen für das bereinigte EBITDA an.

„Mit einer deutlichen Verbesserung des EBITDA und wachsenden Umsätzen erzielten wir überzeugende Ergebnisse, trotz des saisonal schwächeren zweiten Quartals, das in der Regel niedrigere Margen hat. Unsere Effizienzmaßnahmen greifen, während wir zugleich gezielt in Marketing investieren, um unser Wachstum voranzutreiben. Mit Erfolg – unsere Wachstumsraten liegen über dem Branchendurchschnitt und die Zahl unserer aktiven Kund*innen steigt wieder an“, bestätigt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Die Entwicklung im ersten Halbjahr und der starke Auftakt der Herbst-/Wintersaison bestätigen unsere Strategie und führen dazu, dass wir unseren Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr erhöhen.“

NACHHALTIGE STÄRKUNG DER PROFITABILITÄT

Seit sechs Quartalen in Folge berichtet die ABOUT YOU Group deutliche Steigerungen des EBITDA. Auch im zweiten Quartal 2024/2025 stieg das bereinigte EBITDA signifikant um über 10 Mio. EUR auf -2,3 Mio. EUR, verglichen mit -12,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs um 2,4% gegenüber dem Vorjahr auf 450,1 Mio. EUR. Besonders stark entwickelte sich Deutschland mit nahezu zweistelligen Wachstumsraten.

Durch das höhere EBITDA und niedrigere Lagerbestände verbesserte sich der Free Cash-Flow im zweiten Quartal auf -32,0 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr lag er mit 13,9 Mio. EUR deutlich im positiven Bereich.

Die Verbesserungen sind Resultate der ergriffenen strategischen und operativen Maßnahmen. Im zweiten Quartal führten optimierte Lagerbestände und eine geringere Rabattintensität im Onlinemodemarkt zum Anstieg der Bruttomarge auf 37,9%. Die Verwaltungskosten sanken dank strikter Kostendisziplin und operativer Effizienzsteigerungen um 15,7% auf 19,2 Mio. EUR und auf 4,3% im Verhältnis zu den Umsatzerlösen. Die Marketingausgaben in Höhe von 49,8 Mio. EUR dienten der gezielten Aktivierung von Neu- und Bestandskund*innen.

KOLLEKTIONEN, KAMPAGNEN UND EVENTS STEIGERN MARKENBEGEHRLICHKEIT

Das Handelsgeschäft von ABOUT YOU, der Online-Fashion-Store, konzentriert sich weiterhin darauf, die umfassendste Modeplattform Europas mit einem inspirierenden Einkaufserlebnis in allen Mode- und Lifestylekategorien zu werden. Um die Markenbekanntheit zu steigern und Kund*innen zu aktivieren, setzt ABOUT YOU neben gezieltem Performance-Marketing auf einzigartige Kampagnen und Events.

Ein Element des Erfolgs ist das Portfolio an exklusiven Celebrity Brands und Kollektionen in Zusammenarbeit mit Influencer*innen und Prominenten. Im zweiten Quartal brachte ABOUT YOU neue Drops bestehender Marken wie Daahls by Emma Roberts und 'florence by mills' exklusiv für ABOUT YOU mit Millie Bobby Brown auf den Markt. Neue Marken wurden gelauncht, wie noar studios mit Luisa Lion und Cheyenne Ochsenknecht co-created by ABOUT YOU.

Der ABOUT YOU Fashion Circus, der im Juli im Rahmen der Berlin Fashion Week in Kooperation mit dem Circus-Theater Roncalli stattfand, begeisterte 1.300 Gäste vor Ort, darunter zahlreiche Content Creator*innen und Celebrities. Im Zirkuszelt wurden zehn Brand Shows präsentiert, die Mode, Kunst, spektakuläre Darbietungen mit Akrobatik und Magie vereinten. Das spektakuläre Fashiontainment-Event erreichte rund 67 Mio. Kontakte über die digitalen Kanäle von ABOUT YOU sowie potenziell 334 Mio. über die Medien.

UMSATZWACHSTUM IM HANDELSGESCHÄFT DURCH STEIGENDE KUNDEN- UND BESTELLZAHLEN

Die intensivierten Marketingaktivitäten führen bereits zu besseren Kunden- und Bestellzahlen. So stieg die Zahl der aktiven Kund*innen der letzten zwölf Monate von Q1 auf Q2 2024/2025 und lag zum 31. August 2024 bei 12,4 Mio.. Im selben Zeitraum erhöhte sich der durchschnittliche Bestellwert um 5,6% auf 58,8 EUR, u. a. aufgrund der Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung der Kund*innen.

Beide Berichtssegmente im Handelsgeschäft generierten Umsatzsteigerungen. In den Online-Fashion-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Segment DACH) stieg der Umsatz um 8,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 225,1 Mio. EUR. Als größter Markt berichtete Deutschland ein starkes Plus. Das bereinigte EBITDA im Segment DACH lag bei 1,1 Mio. EUR, mit einer Marge von 0,5%. In den restlichen europäischen Märkten (Segment Rest of Europe, RoE) wuchsen die Umsatzerlöse leicht um 0,2% auf 212,5 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf -12,3 Mio. EUR und eine Marge von -5,8%.

Nach Quartalsabschluss verlief der Start in die Herbst-/Wintersaison im September dynamisch. Das kühle Herbstwetter sorgte für zweistellige Wachstumsraten, im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr, als der milde September den Verkauf der Kollektionen verzögerte.

DYNAMISCHE ENTWICKLUNGEN IM BUSINESS-TO-BUSINESS-GESCHÄFT

Im Business-to-Business-Geschäft des Segments Tech, Media und Enabling (TME) bietet die ABOUT YOU Group Leistungen im Zusammenhang mit ihrer Technologie, Reichweite und Logistik an. Im zweiten Quartal erzielte das Segment eine starke EBITDA-Marge von 22,9%, die sich aus einem Umsatz von 44,1 Mio. EUR und einem bereinigtes EBITDA von 10,1 Mio. EUR zusammensetzt.

Der Media-Bereich wächst wieder. Allem voran taten sich Sponsored Products, das Sponsoring beim ABOUT YOU Fashion Circus und dem ABOUT YOU Pangea Festival sowie die Creator Generated Outfits als erfolgreichste Kanäle hervor. SCAYLE, das intuitive und flexible Enterprise-Shop-System, das es B2C-Marken und -Retailern ermöglicht, herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen, setzte im Tech-Bereich konsequent sein Wachstum fort. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres stiegen die wiederkehrenden Lizenzumsätze stark um über 20% im Vergleich zum Vorjahr. Allein im zweiten Quartal gingen neue Online-Stores von SNIPES, babymarkt und Perfectly Basics live. Darüber hinaus baute SCAYLE seine Pipeline und Vertical-Basis weiter aus, indem es neue Enterprise-Kunden gewann, wie die in Schweden ansässige Pierce Group, die sich auf den Verkauf von Motorrad- und Schneemobil-Ausrüstungen, -teilen und -zubehör spezialisiert hat.

TOCHTER DER ABOUT YOU GROUP ERHÄLT ZAHLUNGSDIENSTERLAUBNIS

SCAYLE Payments – Die 2022 gegründete Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group erhielt die Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Anfang Oktober. Mit dem Aufbau einer eigenen Payment-Gesellschaft schafft die ABOUT YOU Group die Basis für einen einheitlichen und modernen Zahlprozess im Checkout. SCAYLE Payments hat zum Ziel, den Zahlungsverkehr im E-Commerce einfacher, sicherer und zukunftsgerichtet zu gestalten. Die vollkonsolidierte Tochtergesellschaft steuert künftig die Zahlungsabwicklungen der Group und schafft damit Vorteile für die Endkund*innen und Händler, sowie zusätzliche Marge für die ABOUT YOU Group. Der Rollout wird noch im Geschäftsjahr 2024/2025 starten.

ERHÖHTE ERWARTUNGEN AN DAS BEREINIGTE EBITDA IM GESCHÄFTSJAHR 2024/2025

Im laufenden Geschäftsjahr strebt die ABOUT YOU Group unverändert nachhaltiges Wachstum und eine weitere Steigerung der Profitabilität an. Auf Basis der Entwicklung im ersten Halbjahr 2024/2025 hebt der Vorstand die Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2024/2025 auf 15 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR (zuvor: 10 Mio. EUR bis 30 Mio. EUR) an. Für das Umsatzwachstum konkretisiert er die Prognose auf eine Spanne von +1% bis +7% (zuvor: +1% bis +10%) gegenüber dem Vorjahr. Ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 geht der Vorstand weiterhin von zweistelligen Wachstumsraten aus.

Alle Dokumente zur Quartalsberichterstattung, einschließlich des Halbjahresberichts, sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. Die Geschäftsergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht die ABOUT YOU Holding SE in der Quartalsmitteilung am 9. Januar 2025.

Q2

24/25 Q2

23/24 Veränderung

zum Vj. Metriken zum Kundenverhalten LTM Aktive Kund*innen (in Mio.) 12,4 12,6 (1,4)% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 37,9 39,1 (2,9)% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 3,1 3,1 (1,6)% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 58,8 55,6 5,6%

(Mio. EUR,

falls nicht anders angegeben) Q2

24/25 Q2

23/24 Veränderung

zum Vj. H1

24/25 H1

23/24 Veränderung

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 450,1 439,6 2,4% 968,4 946,7 2,3% DACH 225,1 207,3 8,6% 477,8 456,1 4,8% RoE 212,5 212,1 0,2% 446,6 440,9 1,3% TME 44,1 44,8 (1,5)% 90,9 93,1 (2,3)% Überleitung (31,7) (24,6) — (46,9) (43,4) — Bereinigtes EBITDA (2,3) (12,9) 82,5% 12,8 (8,8) 246,0% DACH 1,1 3,9 (71,2)% 9,5 16,9 (43,9)% RoE (12,3) (22,4) 45,0% (20,1) (34,5) 41,7% TME 10,1 10,5 (3,5)% 21,6 19,3 12,0% Überleitung (1,2) (4,9) — 1,9 (10,4) — Bereinigte EBITDA-Marge (0,5)% (2,9)% 2,4pp 1,3% (0,9)% 2,2pp DACH 0,5% 1,9% (1,4)pp 2,0% 3,7% (1,7)pp RoE (5,8)% (10,6)% 4,8pp (4,5)% (7,8)% 3,3pp TME 22,9% 23,4% (0,5)pp 23,7% 20,7% 3,0pp Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 170,6 154,1 10,7% 394,6 354,2 11,4% Bruttomarge (in % der Umsatzerlöse) 37,9 35,1 2,8pp 40,8 37,4 3,3pp NWC (Net Working Capital) (50,0) 40,6 (223,2)% (50,0) 40,6 (223,2)% CAPEX (Capital Expenditures) 10,7 12,2 (12,6)% 23,9 27,4 (12,5)% Periodenergebnis (EAT) (28,1) (46,0) 38,9% (37,6) (69,8) 46,1% Free Cash-Flow (32,0) (43,5) 26,3% 13,9 (32,6) 142,7%

Das zweite Quartal 2024/2025 endete am 31. August 2024.

Definitionen sind dem Halbjahresbericht 2024/2025 der ABOUT YOU Holding SE zu entnehmen.

ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Manchester United, Deichmann, s.Oliver, Fielmann und der FC Bayern.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

