Pkw-Absatz von Mercedes sinkt bei schwachem China-Geschäft

Frankfurt (Reuters) - Die sinkende Nachfrage in China und der Preiskampf bei Elektroautos dort haben dem Absatz des Autobauers Mercedes-Benz im dritten Quartal einen Dämpfer versetzt.

Von Juli bis September lieferte die Marke mit dem Stern 503.600 Autos aus - das war ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, aber ein Prozent mehr als im Vorquartal. Am schlechtesten schnitten sie an ihrem größten Einzelmarkt China ab, wo Mercedes-Benz Cars mit 170.700 Fahrzeugen 13 Prozent weniger losschlug. Mit schwacher Nachfrage in Asien sei das Marktumfeld herausfordernd, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

Die Abkühlung in China traf vor allem die besonders profitablen Top-Modelle. Das führte bereits dazu, dass Mercedes-Benz im September zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose senkte - ein deutlicher Rückgang wird erwartet.

Bei reinen Elektroautos erlitten die Schwaben im vergangenen Quartal einen Einbruch um 31 Prozent auf 42.500 Fahrzeuge. Von Plug-in-Hybrid-Modellen verkauften sie dank starker Nachfrage in den USA zehn Prozent mehr. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Pkw-Absatz von Mercedes mit 1,46 Millionen Einheiten vier Prozent unter Vorjahr.

Die kleinere Van-Sparte hat nach einer langen starken Phase mittlerweile auch zu kämpfen: Im Quartal verzeichnete sie einen Rückgang um 13 Prozent, über neun Monate beläuft sich das Minus mit knapp 300.000 Vans und Transportern auf sieben Prozent. Privatkunden hielten sich dabei noch stärker zurück als gewerbliche Käufer.

