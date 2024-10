AKTIE IM FOKUS: Gea Group preschen vor in Richtung 2022er Hoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Gea Group können sich am Freitag dank eines höheren Profitabilitätsausblicks über ein neues Hoch seit Januar 2022 freuen. Der Kurs des Anlagenbauers zog am Vormittag in einer ersten Reaktion an: Mit einem Spitzenplus von mehr als vier Prozent stieg die Aktie kurzzeitig bis auf die 48-Euro-Marke. Dort war sie nur noch 55 Cent vom höchsten Stand seit 2016 entfernt. Zuletzt relativierten sie ihr Plus dann wieder etwas auf 1 Prozent.

Gea plant 2024 nun mit einer operativen Marge (Ebitda) im Bereich von 15,4 bis 15,6 Prozent, was mehr sind als die zuletzt genannte Spanne von 14,9 bis 15,2 Prozent. Das neue diesjährige Profitabilitätsziel folgt auf Mittelfristziele, die Gea Anfang Oktober auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt hatte. Von diesen abgeleitet, traut die UBS den Aktien noch etwas mehr zu, denn Analyst Sven Weier hatte das Kursziel am Vortag auf 51 Euro erhöht. Dies wäre dann gar ein Rekordhoch, das mit 50,13 Euro aus dem Jahr 2016 stammt./tih/stk