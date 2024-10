Springer Nature AG: KI und neue Partnerschaft als Wachstumsmotoren

Digitale Plattformen und klassische Publikationen als Erfolgsfaktoren

Springer Nature AG ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich wissenschaftlicher und akademischer Publikationen. Es bietet eine breite Palette an Fachzeitschriften, Büchern, Datenbanken und digitalen Inhalten, die insbesondere von Forschern, Wissenschaftlern, Studierenden und Bildungseinrichtungen genutzt werden. Springer Nature ist bekannt für seine Veröffentlichungen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Medizin und Sozialwissenschaften. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen „Nature“, eine der renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften weltweit, sowie „Springer“, ein wichtiger Verlag für akademische Fachliteratur. Das Unternehmen verdient durch den Verkauf von Abonnements für seine wissenschaftlichen Zeitschriften, die von Bibliotheken, Universitäten und Forschungsinstitutionen weltweit genutzt werden. Ein wachsender Umsatzanteil kommt zudem aus dem Bereich der Open-Access-Publikationen, bei denen Forscher oder Institutionen Gebühren zahlen, um ihre Arbeiten frei zugänglich für alle zu machen. Auch der Verkauf von Büchern, sowohl in physischer als auch in digitaler Form, sowie der Zugang zu spezialisierten Datenbanken tragen zum Umsatz bei.