Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu SPD

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu SPD:

"Für die Rentensicherheit will die SPD weiterhin kämpfen, aber die Pflege wird nicht einmal erwähnt. Auch nicht die steigenden Krankenkassenbeiträge. Am mangelnden Platz in dem Sechs-Seiten-Papier kann es nicht gelegen haben. Wenn es um die Förderung der E-Mobilität geht, wird es sehr detailliert. Und wenn die marode Infrastruktur beklagt wird, fragt man sich, wer eigentlich in diesem Land seit 1998 mit nur einer Unterbrechung regiert. Zweifellos ist es aber richtig, wenn sich die SPD auf den Erhalt von Arbeitsplätzen konzentriert. Die Energiepreise zu senken und investierende Unternehmen steuerlich zu begünstigen, sind gute Ansätze. Steigende Sozialkosten schrecken Unternehmen aber ab."/yyzz/DP/he