Coinbase Aktie stark gefragt – Das ist für Anleger wichtig

Im Windschatten des Bitcoin Kurses (USD) können die Anteilsscheine der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase profitieren. Neben der Aussicht auf sinkende Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks ist es die Vorfreude auf die geplanten Schützenhilfen durch die chinesische Regierung für die heimische Wirtschaft, welche Anleger zu kryptosensiblen Titeln greifen lassen.

Auch die US-amerikanische Präsidentschaftswahl dürfte weiterhin ihre Schatten vorauswerfen.

Weitere Zinssenkungen durch EZB und Fed möglich – China-Maßnahmen beflügeln

Mit großer Zuversicht blicken Anleger in der laufenden Handelswoche auf den Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Am Donnerstag um 14:15 Uhr entscheidet der Währungshüter über die Ausgestaltung der künftigen Geldpolitik im Euroraum. Erwartet wird, dass der im Fachjargon sogenannte Einlagenzinssatz um einen Viertelprozentpunkt gesenkt wird. Bereits im September hatte die EZB besagten Zinssatz um 25 Basispunkte auf ein Niveau von 3,5 Prozent nach unten angepasst. Laut Plan kommt die Zentralbank in diesem Jahr noch zwei Mal zusammen, um über die Geldpolitik zu entscheiden.