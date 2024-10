EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 9M 2024

EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 9M 2024



15.10.2024 / 12:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+

Pressemitteilung Nr. 13/2024

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 9M 2024

Erneut deutliche Steigerung der operativen Ergebnisse

Konzernbetriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 7,6 Mio. Euro – ein Plus von ca. 52 % gegenüber Vorjahreszeitraum

Konzernumsatzerlöse mit 133,5 Mio. Euro weitgehend auf Vorjahresniveau (-0,8%)

Angepasste Jahresprognose bestätigt

Haselünne, 15. Oktober 2024 – Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Demnach konnte das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 52 % auf 7,6 (9M 2023: 5,0) Mio. Euro deutlich gesteigert werden. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) erreichte 14,1 (9M 2023: 11,2) Mio. Euro. Die Konzernumsatzerlöse beliefen sich auf 133,5 (9M 2023: 134,6) Mio. Euro.

„Wir freuen uns sehr über diesen erneuten Anstieg unseres Konzern-EBIT und unseres Konzern-EBITDA, nachdem wir bereits zum Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ein deutliches Plus bei diesen Ergebniskennziffern zu vermelden hatten. Unsere Profitabilisierungsstrategie, die wir mit Building BERENTZEN 2028 konsequent verfolgen, trägt weiterhin Früchte“, erklärt Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und führt weiter aus: „Damit haben wir in diesem Jahr bereits nach neun Monaten nahezu die Höhe des Konzern-EBITs des gesamten Geschäftsjahres 2023 erzielt.“ Wie zum Abschluss des Halbjahres seien die deutlichen Zuwächse im Wesentlichen auf eine Verbesserung der Stückmargen zurückzuführen. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr stets betont, dass es nun das wichtigste Ziel sei, Rohertragskraft zurückzugewinnen, wobei der Anstieg unseres Rohertrags im zweiten und dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 besonders beeindruckend ist“, so Schwegmann.

Die anhaltende Konsumflaute und generelle Verunsicherung bei Verbrauchern als Folge von Inflation und gesamtwirtschaftlicher Krisen haben insgesamt zu rückläufigen Absatzvolumina geführt. Die Konzernumsatzerlöse zeigen daher lediglich eine weitestgehend stabile Entwicklung gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Die Berentzen-Gruppe bestätigt heute ihre letzte Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2024 hatte die Unternehmensgruppe Anfang August die Prognose an die positive Entwicklung des Jahresverlaufs angepasst. Demnach rechnet die Berentzen-Gruppe mit einem Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Mio. Euro (ursprünglich: 8,0 bis 10,0 Mio. Euro; 2023: 7,7 Mio. Euro) sowie einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) zwischen 18,0 und 20,0 Mio. Euro (ursprünglich: 17,2 bis 19,2 Mio. Euro; 2023: 16,0 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden in einer Bandbreite zwischen 185,0 und 195,0 Mio. Euro erwartet (ursprünglich: 190,0 bis 200,0 Mio. Euro; 2023: 185,7 Mio. Euro). „Die Profitabilisierung der Berentzen-Gruppe gelingt! Wir werden das Geschäftsjahr 2024 operativ deutlich rentabler abschließen als das vergangene“, ist Schwegmann zuversichtlich.

Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen werden planmäßig am 23. Oktober 2024 mit dem Zwischenbericht 9M 2024 veröffentlicht.

Über die Berentzen-Gruppe:

Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse – von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Tel. +49 (0) 5961 502 215

pr@berentzen.de

www.berentzen-gruppe.de

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-372 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2008827

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2008827 15.10.2024 CET/CEST