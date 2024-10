Goldpreis steigt Richtung 2.700 Dollar – EZB im Fokus

Die anhaltende Hoffnung auf Zinssenkungen in der Eurozone und in den USA könnte dem Goldpreis weiter in die Karten spielen. Auch die Aussicht auf Notenbankerschützenhilfen durch die chinesische Regierung für die heimische Konjunktur dürfte Gesprächsthema bleiben. Im Fokus der Anleger steht in dieser Woche insbesondere die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

China wird bei Konjunkturhilfen konkreter – Notenbankerschützenhilfen könnte Märkte beflügeln

Medienberichten zufolge erwäge China die Ausgabe spezieller Staatsanleihen, um die angekündigten Konjunkturhilfen finanzieren zu können. Genannt wurde ein Zeitraum von drei Jahren, um so insgesamt sechs Billionen Yuan (774 Milliarden Euro) aufnehmen zu können.

Der chinesische Finanzminister Lan Foan hatte am Wochenende angekündigt, die Verschuldung „deutlich erhöhen“ zu wollen. Ende September hatte die chinesische Regierung das größte Konjunkturprogramm seit der Pandemie in Aussicht gestellt, um der heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen.