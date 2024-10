EQS-News: clearvise AG unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an französischem Photovoltaikprojekt mit mehr als 70 MWp genehmigter Kapazität

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag/Finanzierung

Pressemitteilung clearvise AG unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an französischem Photovoltaikprojekt mit mehr als 70 MWp genehmigter Kapazität

Genehmigtes ~70 MWp-Photovoltaik-Projekt in der Region Nouvelle-Acquitaine

Kooperationsprojekt einer clearPARTNERS Kooperation

Prüfung von Optionen zur Wachstumsfinanzierung

Frankfurt, 16. Oktober 2024 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat gemeinsam mit den regionalen clearPARTNERS Kooperationspartnern am vergangenen Freitag den Kaufvertrag für ein weiteres Kooperationsprojekt unterzeichnet. Es handelt sich um ein französisches Freiflächen-Photovoltaik-Projekt mit einer genehmigten Kapazität von mehr als 70 MWp. Es ist das bislang größte Co-Entwicklungsprojekt in der Geschichte der clearvise AG. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: „DieUnterzeichnung eines Kaufvertrags für ein weiteres Kooperationsprojekt unterstreicht den Erfolg unseres clearPARTNERS-Modells. Ein Co-Entwicklungsprojekt dieser Größe stellt einen neuen Meilenstein unserer Wachstumsinitiative dar. Mit clearPARTNERS haben wir ein innovatives Co-Entwicklungs- und Co-IPP-Modell entwickelt, welches sich auf eine faire, langfristige Zusammenarbeit mit regionalen Entwicklern konzentriert und allen Partnern Mehrwert bietet.“



Genehmigtes Photovoltaik-Projekt mit mehr als 70 MWp geplanter Kapazität

Das Solarprojekt im Westen Frankreichs hat den Genehmigungsprozess durchlaufen und verfügt über eine rechtskräftige Baugenehmigung. Der Solarpark wird nach Fertigstellung mehr als 90 GWh Strom jährlich produzieren, der über einen Mix aus staatlich garantierten Feed-in Tarifen (FiT) sowie Power Purchase Agreements (PPA) vergütet werden soll.



Der regionale Entwicklungspartner bleibt im Rahmen der clearPARTNERS-Kooperation mit 30 Prozent an der Projektgesellschaft beteiligt. clearvise hält mit 70 Prozent die Mehrheit an dem Kooperationsprojekt. Die enge Einbindung regionaler Entwicklungspartner gilt als ein „Role Model“ für langfristig lokale Wertschöpfung.



Weiterer Ausbau der clearPARTNERS-Kooperationen

„Unsere Pipeline wächst. Mit den clearPARTNERS-Kooperationen treiben wir nicht zuletzt die technologische Diversifikation Richtung Solar voran, mit dem Ziel einer hälftigen Stromproduktion aus Wind und Solar. Um die sich bietenden Chancen erfolgreich zu nutzen, bedarf es einer guten Liquiditätsausstattung,“ befindet Manuel Sieth, CFO der clearvise AG. Daher prüft das Unternehmen aktuell verschiedene Optionen zur Wachstumsfinanzierung, unter anderem die Emission einer Anleihe.



Über verschiedene clearPARTNERS Kooperationen hat sich clearvise seit 2023 bereits Solarprojekte mit einer Kapazität von gesamt mehr als 200 MWp vertraglich gesichert, wovon sich bereits ein Projekt mit 36 MWp im Bau befindet. Dieser Weg soll fortgesetzt werden. So ist clearvise für den weiteren Portfolioausbau auch in anderen Ländern in Gesprächen mit potenziellen Partnern und sondiert kontinuierlich weitere Opportunitäten.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



