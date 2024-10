DAX Ausblick: EZB senkt Einlagensatz wie erwartet

Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) am heutigen Donnerstag den für die Finanzmärkte maßgeblichen Einlagenzinsatz um 25 Basispunkte auf ein Niveau von 3,25 Prozent nach unten angepasst. In erster Instanz kann der DAX nach IG-Indikation weiter an Wert hinzugewinnen und damit auch über die runde Marke von 19.600 Punkten steigen.

Ebenfalls im Blick behalten Anleger neben der anschließenden Pressekonferenz wichtige US-Konjunkturdaten.

Einlagensatz für Banken sinkt auf 3,25 Prozent – Refinanzierungssatz bei 3,40 Prozent

Der europäische Währungshüter (EZB) hat am Donnerstagnachmittag auf die zuletzt nachlassende Inflationsdynamik mit der dritten Zinssenkung in Serie seit Sommer reagiert. Wie auf einer auswärtigen Sitzung in Slowenien bekannt wurde, soll der Einlagensatz um einen Viertelprozentpunkt auf 3,25 Prozent gesenkt werden. Zu besagtem Zins können die Geldhäuser bei der EZB Geld parken. Auch der im Jargon sogenannte Refinanzierungssatz wurde um 25 Basispunkte auf ein Niveau von 3,40 Prozent gesenkt.