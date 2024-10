EQS-News: ONLYOFFICE Docs 8.2 veröffentlicht mit gemeinsamer PDF-Bearbeitung, überarbeiteter Benutzeroberfläche, optimierter Leistung, RTL in Tabellen und mehr

EQS-News: ONLYOFFICE / Schlagwort(e): Sonstiges

ONLYOFFICE Docs 8.2 veröffentlicht mit gemeinsamer PDF-Bearbeitung, überarbeiteter Benutzeroberfläche, optimierter Leistung, RTL in Tabellen und mehr



17.10.2024

Die neueste Version der Open-Source-Office-Suite bietet rund 30 neue Funktionen und mehr als 500 Fehlerbehebungen

SINGAPUR, Singapur, 17. Oktober 2024/APO Group/-- Die Entwickler von ONLYOFFICE (www.ONLYOFFICE.com)Docs haben Version 8.2 der Online-Editoren mit zahlreichen Neuerungen veröffentlicht. Der native PDF-Editor erhält Unterstützung für gemeinsame Bearbeitung und Signaturen. Weitere Verbesserungen sind eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, schnelleres Laden von Dateien, Bereitstellung ohne Ausfallzeiten, Feldcodes, Desktop-Unterstützung für Touchscreen, RTL und reibungsloses Scrollen in Tabellen und mehr.

PDF-Zusammenarbeit für effizientere Teamarbeit

Das ONLYOFFICE-Team arbeitet weiter an der Verbesserung seines nativen PDF-Editors. Ab dieser Version ist die gemeinsame Bearbeitung auch für PDF-Dateien möglich. Standardmäßig ist die strikte gemeinsame Bearbeitung – die Zusammenarbeit mit Absatzsperren – aktiviert, wenn in den Bearbeitungsmodus gewechselt wird. Das bedeutet, dass die Änderungen beim Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert werden. Um die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit zu aktivieren, müssen Benutzer nur den Schnellmodus auswählen.

Signaturen für PDF

Benutzer freuen sich über die erste Version von Signaturen für PDF-Formulare. Die aktuelle Version ermöglicht das Signieren von PDF-Formularen durch Einfügen eines Bildes. In den nächsten Updates werden die Entwickler die Funktion verbessern und weitere Arten des Einfügens einer Signatur hinzufügen, darunter digitale Signaturen, die derzeit in der ONLYOFFICE Desktop-App verfügbar sind.

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Die aktualisierte Benutzeroberfläche für alle Editoren ist in ONLYOFFICE Docs 8.2 verfügbar. Ab sofort können Benutzer entscheiden, ob Registerkarten im Füll- oder Linienstil angezeigt werden sollen. Außerdem ist es möglich, die Symbolleistenfarbe als Hintergrundfarbe für Registerkarten anzuwenden. Für diejenigen, die nicht von Farben in der Editoroberfläche abgelenkt werden möchten und das dunkle Design nicht verwenden möchten, besteht die Möglichkeit, das neu hinzugefügte graue Thema festzulegen.

Optimierte Leistung

Um das Öffnen der Editoren zu beschleunigen, haben die ONLYOFFICE-Entwickler die Ladeskripte optimiert. Das Öffnen von Dateien ist im Vergleich zur vorherigen Version bis zu 21% schneller.

Eine weitere Verbesserung ist die Bereitstellung ohne Ausfallzeiten für ONLYOFFICE Docs, die als Kubernetes Shards bereitgestellt werden. Mit diesem Upgrade-Typ können die Editoren aktualisiert werden, ohne dass sie offline genommen werden müssen.

Feldcodes und verbesserte Zusammenarbeit im Dokumenteditor

Die neueste Version enthält ein hilfreiches Tool zur Optimierung der Dokumenterstellung. Feldcodes oder spezielle Platzhalter ermöglichen die automatische Aktualisierung geänderter Daten in Dokumenten wie Seitenzahlen, Autorennamen, Datum, Uhrzeit usw.

Weitere Neuerungen für den Dokumenteditor umfassen eine Option zum Hervorheben gelöschter Texte im Dokumentversionsverlauf, das Einfügen von Text aus Drittquellen und eine voreingestellte arabische Nummerierung.

Iterative Berechnungen und sanftes Scrollen im Tabellenkalkulationseditor

Wenn die Option „iterative Berechnung“ aktiviert ist, können Benutzer angeben, wie oft (oder wie oft durch Iterationen) der Tabellenkalkulationseditor eine Formelkette durchläuft, um ein Ergebnis zu berechnen, normalerweise um zu einem Ergebnis mit akzeptabler Genauigkeit zu gelangen.

Auf Benutzeranfrage haben die Entwickler das Scrollverhalten korrigiert. Das Scrollen in Tabellen ist jetzt komfortabler, insbesondere in großen Dateien, die Zellen mit mehreren Zeilen enthalten.

Zeichnen auf Folien und zufällige Übergänge in Präsentationen

Während einer Präsentation kann mit dem digitalen Stift in einer Farbe auf dem Bildschirm gezeichnet werden, um wichtige Punkte hervorzuheben oder Zusammenhänge zu verdeutlichen. Für diejenigen, die den Folien etwas Spontaneität verleihen möchten, ist der Zufallsübergang implementiert. Das bedeutet, dass jeder der verfügbaren Übergangseffekte bei jedem Start der Diashow in zufälliger Reihenfolge auf die Folien angewendet wird.

RTL und Lokalisierung

ONLYOFFICE verbessert ständig die Lokalisierung der Editoren, um die Suite allen Benutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Die Verbesserung der RTL-Unterstützung ist eine der wichtigsten Richtungen. Daher enthält die Version RTL-Unterstützung im Tabellenkalkulationseditor mit korrekter Ausrichtung der Zellen auf dem Blatt.

Außerdem bringt die Version 8.2 eine hebräische Lokalisierung, aktualisierte Wörterbücher und eine verbesserte Rechtschreibprüfung für alle Sprachen.

Weitere nützliche Verbesserungen in allen Editoren

Zu den weiteren Verbesserungen, die den Benutzern in ONLYOFFICE Docs 8.2 zur Verfügung stehen, gehören verbesserte Pivot-Tabellen und erweiterte Smart Arts, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder im Abschnitt „Dateiinformationen“ hinzuzufügen, sowie die Diagrammtypen Histogramm, Wasserfall und Trichter zur Anzeige.

Aktualisierte Desktop-App

ONLYOFFICE Desktop Editors – eine kostenlose Anwendung zum Arbeiten mit lokalen Dateien unter Windows, Linux und macOS – wurde ebenfalls auf Version 8.2 aktualisiert. Neben den Verbesserungen der Online-Version erhielt die App Desktop-Unterstützung für Touchscreen, CSV-Vorschau für lokale Dateien und mehrere andere Funktionen.

Verteilt von APO Group im Auftrag von ONLYOFFICE.

Bild 1 herunterladen: https://apo-opa.co/4h9OvSn

Bild 2 herunterladen: https://apo-opa.co/4h1TCnP

Über ONLYOFFICE Docs:

ONLYOFFICE ist ein Open-Source-Projekt mit dem Schwerpunkt auf fortschrittlicher und sicherer Dokumentenverarbeitung. Mit über 15 Millionen Benutzern weltweit ist es ein bewährter Innovator im Online-Office-Business.

Die DSGVO-konforme Office-Suite umfasst webbasierte Editoren für Textdokumente, Tabellen, Präsentationen, Formulare und PDFs. ONLYOFFICE Docs ist vollständig mit OOXML-Dateien kompatibel. Es bietet Benutzern Hunderte von Formatierungs- und Gestaltungstools sowie zahlreiche Funktionen für die Zusammenarbeit. Die Editoren sind mit Echtzeit- und Absatzsperrmodi für die gemeinsame Bearbeitung, Kommentieren und Überprüfen, integriertem Chat und Versionsverlauf ausgestattet.

Die Suite kann mit den gebrauchsfertigen Integrations-Apps von ONLYOFFICE oder seinen offiziellen Partnern mit mehreren Cloud-Plattformen wie WordPress, Jira, Moodle, Odoo, Seafile, ownCloud, Confluence, Nextcloud usw. verbunden werden. Eine weitere Integrationsoption ist die Verwendung des WOPI-Protokolls.

ONLYOFFICE kann auf jeder Plattform eingesetzt werden, einschließlich Windows, Linux, macOS, Android, iOS sowie auf jedem Gerät. Eine einzige Engine für Online-, Mobil- und Desktop-Versionen garantiert einen nahtlosen Wechsel von der Offline- zur Online-Arbeit und umgekehrt.

Nützliche Links:

Offizielle Website — www.ONLYOFFICE.com

Quellcode von ONLYOFFICE Docs — https://apo-opa.co/4h5ifQn

Vollständige Änderungsübersicht — https://apo-opa.co/48cj71A

Verfügbare Integrationen — https://apo-opa.co/4hbpTIQ

Desktop-App — https://apo-opa.co/4dXVqvm

