Ergebnis des 3. Quartals 2024

Auftragsplus und Rekordmarge

Auftragseingang +2% auf 8 193 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +2%

Umsatz +2% auf 8 151 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +2%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 309 Millionen US-Dollar, Marge bei 16,1%

Operatives EBITA 1 von 1 553 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 19,0%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,51 US‑Dollar, +8% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 345 Millionen US-Dollar, 0%



DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q3 2024 Q3 2023 USD Vergleich- bare Basis1 9M 2024 9M 2023 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 8 193 8 052 2% 2% 25 602 26 169 -2% -1% Umsatz 8 151 7 968 2% 2% 24 260 23 990 1% 3% Bruttogewinn 3 116 2 762 13% 9 225 8 366 10% in % des Umsatzes 38,2% 34,7% +3,5 pkt 38,0% 34,9% +3,1 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 309 1 259 4% 3 902 3 755 4% Operatives EBITA1 1 553 1 392 12% 11% 3 4 534 4 094 11% 11% 3 In % des operativen Umsatzes1 19,0% 17,4% +1,6 pkt 18,6% 17,0% +1,6 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 937 905 4% 2 955 2 902 2% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 947 882 7% 2 948 2 824 4% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,51 0,48 8%2 1,60 1,52 5%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 345 1 351 0% 3 138 2 393 31% Free Cashflow 1 173 1 186 -1% 2 642 1 954 35% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q3 2024 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«ABB ist auf einem guten Weg, und ich bin zuversichtlich, dass wir unseren ‚ABB Way’ langfristig weiter optimieren können. Unsere starke Performance im dritten Quartal führt zu einer Anhebung der Margenprognose für das Gesamtjahr. Gleichzeitig beeinflusst der schwächer als erwartete Markt für Fertigungsautomation und eine etwas verlangsamte Abwicklung des Auftragsbestands das Umsatzwachstum.»

Morten Wierod, CEO

Zusammenfassung des CEO

Im dritten Quartal entwickelten sich praktisch alle Positionen unserer Erfolgsrechnung gegenüber der Vorjahresperiode positiv. Zusammenfassend kann ich sagen: Die sehr starke Entwicklung im Geschäftsbereich Elektrifizierung hat die Schwäche im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation und im E-mobility-Geschäft mehr als kompensiert. Obwohl einige Geschäfte nicht ihre optimale Performance erbrachten, haben wir unsere rekordhohe operative EBITA-Marge von 19,0 Prozent wiederholt. Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit blieb mit 1,3 Milliarden US-Dollar praktisch stabil. Mit einem kumulierten Free Cashflow von 2,6 Milliarden US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf sind wir auf gutem Weg, unsere Ambition von mindestens 3,7 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr zu erfüllen.

Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug insgesamt 1,01, gestützt durch die Geschäftsbereiche Elektrifizierung und Prozessautomation. Der Auftragseingang stieg um 2 Prozent (2 Prozent auf vergleichbarer Basis). Dabei legten die kurzzyklischen Aufträge zu, während die Grossaufträge gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres nachgaben. Mit Blick auf die verschiedenen Kundensegmente ragten die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur mit kräftigen Zuwächsen heraus, während der mit der Fertigungsautomation verbundene Maschinenbau besonders herausgefordert war.

Das Umsatzwachstum von 2 Prozent (2 Prozent auf vergleichbarer Basis) fiel geringer aus als erwartet, was insbesondere mit unserem Fertigungsautomationsgeschäft, in gewissem Umfang aber auch mit dem Geschäftsbereich Antriebstechnik zusammenhing. Die operative EBITA-Marge übertraf im Berichtsquartal mit 19,0 Prozent die Erwartungen. Sie spiegelt die soliden Verbesserungen in drei Geschäftsbereichen gegenüber der Vorjahresperiode wider, wodurch die schwache Performance im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation und im E-mobility-Geschäft ausgeglichen wurde. Zusätzliche Unterstützung ergab sich auch durch Corporate-Kosten, die niedriger ausfielen als ursprünglich erwartet.

Wir haben unlängst zwei Akquisitionen abgeschlossen. Zum einen die Übernahme der Födisch Gruppe in der Division Measurement & Analytics im Geschäftsbereich Prozessautomation. Gemessen an der Grösse mit einem Jahresumsatz von rund 55 Millionen US-Dollar handelt es sich zwar um ein kleineres Unternehmen, es erweitert jedoch unser Angebot im Bereich der fortgeschrittenen industriellen Emissionsmessung und Analyselösungen. Zum anderen hat die Division Service des Geschäftsbereichs Elektrifizierung die SEAM Group übernommen, einen Anbieter von Anlagenmanagement- und Beratungsdiensten für den industriellen und gewerblichen Gebäudemarkt mit Sitz in den USA. Die Transaktion ergänzt unser bestehendes Serviceangebot und steuert rund 90 Millionen US-Dollar an Jahresumsatz bei.

Per 1. August haben Giampiero Frisio und Brandon Spencer die Leitung der Geschäftsbereiche Elektrifizierung bzw. Antriebstechnik übernommen. Beide stammen aus unseren eigenen Reihen und können deshalb direkt durchstarten. Ich weiss, dass sie viel Energie in ihre Teams einbringen werden. Auch ich habe die ersten Monate in meiner neuen Rolle als CEO absolviert. ABB steht im Zentrum von Megatrends wie der Entwicklung von Elektrizität zur massgeblichen Energiequelle und der Ressourceneffizienz durch Automatisierung. Wir haben mit unserem Betriebsmodell «ABB Way» signifikante operative Verbesserungen erzielt, und ich bin überzeugt, dass wir das Modell weiter verfeinern und noch stärker davon profitieren können. Wie wir bereits ausgeführt haben, erhöhen wir unsere F&E- und Anlageinvestitionen, um unser profitables Wachstum zu unterstützen. Zudem gibt es noch einiges zu tun, um das Thema M&A vollständig in unsere Leistungskultur zu integrieren, während wir weiterhin unsere Zielvorgaben erfüllen. Aus meiner Sicht kann ABB noch besser werden.

Morten Wierod

CEO

Ausblick

Für das vierte Quartal 2024 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und die Wiederholung des historischen Musters eines negativen Book-to-Bill-Verhältnisses und einer niedrigeren operativen EBITA-Marge als im Vorquartal.

Im Gesamtjahr 2024 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum von unter 5 Prozent und eine operative EBITA-Marge von knapp über 18 Prozent.

