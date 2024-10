EUR/USD: EZB-Sitzung im Blick – Alle Augen auf Christine Lagarde

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung geht es für das Währungspaar EUR/USD laut IG-Indikation zunächst um 0,1 Prozent nach unten. Zu groß ist die Unsicherheit über die Ergebnisse der anschließenden Pressekonferenz. Erwartet wird jedoch, dass der europäische Währungshüter erneut an den berüchtigten Zinsschrauben nach unten dreht.

Zinssenkung um 25 Basispunkte möglich – Pressekonferenz von hoher Bedeutung

Für 14:15 Uhr rechnen Anleger mit dem Leitzinsentscheid der EZB. Der für die Märkte wichtige Einlagenzinssatz wurde bereits im September um 0,25 Prozentpunkte auf ein Niveau von 3,50 Prozent gesenkt. Auch heute wird mit einer Reduzierung im gleichen Stil gerechnet.

Anlass zur Hoffnung gaben die sich zuletzt deutlich eintrübenden Inflationsrate in der Eurozone. Im September lag die Jahresrate erstmals seit drei Jahren unter der Zwei-Prozent-Marke, was zum Teil auch auf Basisfaktoren zurückzuführen war. In den Folgemonaten werde allerdings wieder mit einem Anstieg der Inflation gerechnet, heißt es.