AKTIE IM FOKUS 2: Stratec drehen ins Plus trotz Prognosesenkung und Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stratec haben sich am Freitag trotz einer gesenkten Umsatzprognose und einer kritischen Analystenstimme nach anfänglichen Verlusten ins Plus vorgearbeitet. Nachdem die Papiere zeitweise um mehr als 6,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit August nachgegeben hatten, legten sie am Nachmittag um 3,3 Prozent auf 41,05 Euro zu. Die Kursverluste im Jahr 2024 belaufen sich damit auf rund zehn Prozent.

Stratec hatte am Donnerstagabend seinen Umsatzausblick gekappt und erwartet im laufenden Jahr im schlimmsten Fall leicht rückläufige Erlöse. Analyst Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte die Titel des SDax-Konzerns daraufhin auf "Sell" ab. Stratec sei bewertet wie ein "Qualitätswachstumswert", böte aber weder das eine noch das andere, schrieb Galitsa.

Aus Sicht von Warburg-Analyst Michael Heider enttäuscht vor allem, dass sich die Absatzmärkte nicht verbesserten. Allerdings dürfte das Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen begrenzt sein. Analyst Odysseas Manesiotis von der Privatbank Berenberg sieht sogar Erholungspotenzial bei Stratec, an der auch die "Mini-Warnung" nichts ändere./niw/ajx/mis

