Mit diesen ETFs Dividendeneinkommen aufbauen und 2025 über 1.174 Euro kassieren!

1.174 Euro indirektes Dividendeneinkommen mit ETFs! Dividendenerträge bieten eine attraktive Möglichkeit, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren – gerade in Zeiten niedriger Zinsen bzw. zu erwartender Zinssenkungen könnte dieses Thema für viele Anleger wieder in den Vordergrund rücken.

Mit Exchange Traded Funds, kurz ETFs, lassen sich einfach und diversifiziert in dividendenstarke Unternehmen investieren. Über die Vorteile dieser Produkte haben wir auf Aktienwelt360 schon mehrfach berichtet.

Heute gehen wir tiefer ins Detail und stellen drei ETFs vor, die nicht nur solide Ausschüttungsrenditen bieten, sondern auch das Potenzial haben, bis Ende 2025 bei einer Anlage von jeweils 5.000 Euro einen Dividendenertrag von über 1.174 Euro zu erzielen. Der Fokus liegt dabei auf ETFs mit hohen Ausschüttungsrenditen.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF – Ausschüttungsrendite: 7,5 %

Kommen wir zum ersten Anlagevehikel, dem WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF. Er könnte vor allem für Anleger interessant sein, die von den Wachstumschancen der Schwellenländer profitieren und gleichzeitig ein regelmäßiges Einkommen erzielen möchten.

Der ETF investiert in dividendenstarke Unternehmen aus Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien oder Südafrika. Der Fokus liegt auf Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bieten und gleichzeitig ein solides Wachstumspotenzial aufweisen.

Die größten Positionen sind Mediatek und Hon Hai Precision Industry mit 8,8% bzw. 5,3%. Weitere Schwerpunkte des ETF sind Technologiewerte mit knapp 30 % und Energiewerte mit 12,5 %.

In den letzten zwölf Monaten konnte mit 1,05 Euro eine Rekordausschüttung erzielt werden. Hohe Ausschüttungen sind hier Programm. Natürlich sind die Risiken durch den Bezug zu den Emerging Markets nicht gering. Dem stehen aber auch entsprechend hohe Chancen gegenüber.

Eine Anlage von 5.000 Euro könnte hier bei gleichbleibender Ausschüttung zu einem jährlichen Zufluss von 375 Euro führen.

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF – Ausschüttungsrendite: 7,6 %

Kommen wir zum nächsten ETF mit hoher Ausschüttungsrendite, dem Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF. Dieser ETF konzentriert sich auf die DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite.

So ist es nicht verwunderlich, dass er stark in Automobilwerte investiert. Allein die drei größten Automobilhersteller machen rund ein Viertel des Portfolios aus. Aber auch andere Branchen spielen eine Rolle. Zum Beispiel Chemie- und Industriewerte.

Der ETF versucht, regelmäßig hohe Ausschüttungen zu generieren, indem er Aktien auswählt, die eine stabile Dividendenpolitik verfolgen. Für Anleger, die an die Stabilität der deutschen Wirtschaft glauben und ein passives Einkommen aufbauen wollen, könnte dieser ETF tendenziell eine attraktive Wahl sein, wobei es hier gilt, die Herausforderungen deutscher Automobilkonzerne zu akzeptieren.

Bei den Ausschüttungen gab es in den letzten Jahren zumindest ordentliche Zuwächse. Ausgehend von 1,75 Euro im Jahr 2020 konnten die Ausschüttungen auf zuletzt 3,89 Euro gesteigert werden. Eine Anlage von 5.000 Euro könnte hier bei gleichbleibender Ausschüttung zu einem jährlichen Zufluss von 377 Euro führen.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF – Ausschüttungsrendite: 8,5 %

Der letzte ETF mit hoher Ausschüttungsrendite im heutigen Artikel ist der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Er investiert in Master Limited Partnerships (MLPs) im US-Energiesektor.

Diese Gesellschaften sind insbesondere in den Bereichen Öl- und Gastransport sowie -lagerung tätig. MLPs zeichnen sich vom Grundsatz her schon durch hohe Ausschüttungen aus, da sie steuerbegünstigt sind und den Großteil ihrer Erträge an die Anleger weitergeben müssen. Da MLPs für Anleger oft eine gewisse Komplexität mit sich bringen, könnte ein ETF hier vorteilhafter sein, auch im Hinblick auf die Risikostreuung.

Gerade in einem Umfeld steigender Energiepreise und sinkender Zinsen könnten Anleger profitieren. Die Rendite von 45,8 % seit Auflegung ist angesichts der hohen Ausschüttungen akzeptabel.

Der Invesco MLP ETF zielt darauf ab, von diesen regelmäßig hohen Ausschüttungen zu profitieren. Dies ist ihm in den letzten Jahren auch gelungen. Die Ausschüttungen stiegen von 0,61 Euro im Jahr 2020 auf zuletzt 1,05 Euro. Eine Anlage von 5.000 Euro könnte hier bei gleichbleibender Ausschüttung zu einem jährlichen Zufluss von 422 Euro führen.

Fazit

Mit einer gezielten Auswahl von ETFs mit hoher Ausschüttungsrendite lässt sich ein solides indirektes Dividendeneinkommen aufbauen, das bei einer Anlage von 15.000 Euro bis Ende 2025 vierstellige laufende Erträge abwerfen kann. Allerdings sollte man auch hier die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn die Ausschüttungen in der Vergangenheit stetig gestiegen sind, gibt es natürlich keine Garantie dafür.

