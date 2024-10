AKTIEN IM FOKUS: Hensoldt und Renk nach Hochstufungen mit Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positive Analysten-Einschätzungen haben am Montag die Aktien der deutschen Rüstungskonzerne Hensoldt und Renk angetrieben. Hensoldt gewannen an der MDax -Spitze 4,5 Prozent auf 31,40 Euro und könnten nun eventuell ihren seit April laufenden Abwärtstrend brechen. Die Bank of America hatte die Titel des Rüstungselektronik-Herstellers zum Kauf empfohlen.

Im SDax profitierten die Anteile des Panzergetriebe-Produzenten Renk mit plus 1,5 Prozent auf 19,09 Euro von einer Kaufempfehlung von Redburn. Nach ebenfalls sehr schwacher Kursentwicklung in den letzten Monaten waren Renk jüngst mit unter 18 Euro fast wieder bei dem Kurs angekommen, mit dem sie am Tag ihres Börsengangs im Februar gestartet waren. Zuletzt hatten sie sich etwas gefangen./ajx/mis