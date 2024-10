DAX 40 Wochenausblick: 20.000 Punkte im Fokus – Berichtssaison voraus

Nach der EZB-Notenbanksitzung aus der vergangenen Handelswoche dürfte die Geldpolitik in den kommenden Handelstagen weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Auch wenn es aus Sicht des Wirtschaftskalenders vergleichsweise überschaubar zugeht, könnte es insbesondere durch die an Fahrt aufnehmende Berichtssaison volatil werden. Auch die geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan sollten Anleger im Auge behalten.

Deutsche Erzeugerpreise fallen schwächer aus als gedacht – Zahlreiche Fed-Mitglieder im Blick

Bereits am Montagmorgen fielen die deutschen Erzeugerpreise mit -0,50 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich schwächer aus als erwartet (-0,20 Prozent), was den Preisdruck insgesamt weiter lindern und somit die Chancen auf weitere EZB-Zinssenkungen in diesem Jahr erhöhen könnte.