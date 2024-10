HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Gewinn von CHF 23 Millionen; Währungseffekte belasteten Ergebnis stark



Gewinn von CHF 23 Millionen

NAV steigt um 1.5 Prozent und Aktienkurs um 1.7 Prozent

Private und börsenkotierte Portfoliounternehmen tragen zum Gewinn bei

Ungünstige Währungsentwicklungen belasten Performance mit knapp 5 Prozent

Erfolgreiches Halbjahr – Währungseffekte schmälern Performance

HBM Healthcare Investments erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2024/2025 per 30. September 2024 einen Gewinn von CHF 23 Millionen. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 1.5 Prozent. Der Aktienkurs legte um 1.7 Prozent zu.

Private und börsenkotierte Unternehmen trugen gleichermassen zur Wertsteigerung bei. Negative Währungseffekte belasteten die Performance mit knapp 5 Prozent. Die teilweise Absicherung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken federte die Währungsverluste etwas ab.

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Die börsenkotierten Unternehmen verzeichneten einen Netto-Wertzuwachs von CHF 22 Millionen nach Abzug von CHF -45 Millionen aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen.

Die Börsenbewertungen von Cathay Biotech (Ergebnisbeitrag von CHF 8 Mio.) und Harmony Biosciences (CHF 8 Mio.) erholten sich. Bei Cathay standen die von der chinesischen Regierung angekündigten Konjunkturmassnahmen und neue Partner im Vordergrund, bei Harmony die guten Verkaufszahlen des Narkolepsie-Medikaments Wakix®.

Weitere positive Beiträge kamen von BioInvent (CHF 13 Mio.), Insmed (CHF 10 Mio.), Argenx (CHF 10 Mio.) und ArriVent Biopharma (CHF 5 Mio.).

Negativ entwickelten sich Pacira BioSciences (CHF -6 Mio.) und ALX Oncology (CHF -13 Mio.).

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen trugen CHF 28 Millionen zum Halbjahresergebnis bei, nach Abzug der Währungseffekte in Höhe von CHF -34 Millionen.

Aus der Übernahme von Yellow Jersey Therapeutics durch Johnson & Johnson resultierte ein Ergebnisbeitrag von CHF 59 Millionen.

Swixx BioPharma (CHF 26 Mio.) steigerte Umsatz und Gewinn weiter, was eine Neubewertung ermöglichte.

Nach den Börsengängen von Alumis Therapeutics (CHF -6 Mio.) und Fangzhou (CHF -4 Mio.) sind deren Marktbewertungen leicht gesunken. Beide Unternehmen sind jedoch weiterhin gut positioniert.

Bei ConnectRN (CHF -13 Mio.), Vascular Dynamics (CHF -4 Mio.), eGenesis (CHF -4 Mio.) und Neuron23 (CHF -4 Mio.) waren Wertberichtigungen aufgrund von Finanzierungs-runden oder nicht erreichten operativen Zielen erforderlich.

Vermögensallokation

Durch den Verkauf von Yellow Jersey Therapeutics und die Börsengänge von Fangzhou und Alumis reduzierte sich der Anteil der privaten Unternehmen auf 32 Prozent des Vermögens. Im Gegenzug stieg der Anteil börsenkotierter Unternehmen auf 49 Prozent (davon sind gut die Hälfte vormals private Unternehmen). 9 Prozent entfallen auf Fonds, 7 Prozent auf flüssige Mittel und 3 Prozent auf sonstige Vermögenswerte.

Ausblick

Das Marktsentiment gegenüber dem Biotechnologiesektor hat sich in den letzten Monaten etwas verbessert. Eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im September hat dem Sektor jedoch noch nicht den erhofften Schub gegeben. Unsicherheiten über die geopolitische Lage sowie die weitere konjunkturelle Entwicklung und die anstehenden Wahlen in den USA sorgen weiterhin für Zurückhaltung.

Ungeachtet dessen kommen die Entwicklung und die Wertschöpfung der HBM-Portfoliounternehmen gut voran: Upstream Bio hat Anfang Oktober im Rahmen eines Börsengangs USD 255 Millionen neues Kapital aufgenommen. Der Börsengang wirkte sich positiv auf den inneren Wert der HBM-Aktie aus. Das indische Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen SAI Life Sciences strebt einen Börsengang in Mumbai an und dürfte dabei vom guten Börsenumfeld in Indien profitieren. Weitere private Unternehmen sind in ihrer Entwicklung so weit fortgeschritten, dass sie strategische Transaktionen in Angriff nehmen können. Zudem stehen bei mehreren börsenkotierten Unternehmen Zulassungsentscheide oder interessante Studienergebnisse an. Eine detaillierte Übersicht ist in der Investoren-präsentation auf der HBM-Website zu finden.

Der Halbjahresbericht September 2024 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz

