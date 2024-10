Münchener Rück für Elementarschaden-Pflichtversicherung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Baden-Baden (Reuters) - Die Münchener Rück spricht sich für die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden wie Hochwasser und Starkregen in Deutschland aus.

"Wir würden eine Pflichtversicherung begrüßen", sagte Vorstandsmitglied Clarisse Kopff am Montag in Baden-Baden. Voraussetzung sei aber, dass die Preise sich konsequent am Risiko orientierten, dem die Gebäude ausgesetzt seien. Die Versicherungsbranche könne das alleine stemmen, eine Beteiligung des Staates sei nicht nötig, sagte Kopff. In Ländern, wo sich Versicherer und Staat das Risiko teilten, seien die Preise oft nicht risikoadäquat.

Der deutsche Versichererverband GDV ist dagegen skeptisch gegenüber einer Elementarschaden-Pflichtversicherung. Er hält zumindest flankierende Maßnahmen beim Bau und der Absicherung von Gebäuden für nötig, bevor die Versicherungsbranche für Schäden haften könne.

