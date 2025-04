Aktien Europa: Freundlicher Wochenauftakt - Kaufofferte treibt Deliveroo hoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag an die gute Vorwoche angeknüpft. Handelsstreitigkeiten und Importzölle traten etwas in den Hintergrund, das Interesse richtet sich verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen und vor allem auf deren Prognosen für die kommenden Quartale.

Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,7 Prozent auf 5.192 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer einen Großteil der hohen Verluste wieder aufgeholt, die US-Präsident Trump Anfang des Monats mit weltweiten Importzöllen losgetreten hatte. Vom jüngsten Tief bei 4.540 Zählern hat der EuroStoxx 50 mittlerweile gut 14 Prozent aufgeholt.

Die Kursgewinne waren am Montag marktbreit verteilt, am stärksten legten die Aktien von Banken zu und die aus dem Reise- und Freizeitsektor . Das Schlusslicht bildeten die Versicherer , hier lasteten negative Kommentare der Großbank HSBC zu Schwergewichten wie Munich Re , Hannover Rück und Swiss Re auf den Kursen.

Auch außerhalb des Euroraums setzten die Börsen die Erholung fort. Der Schweizer SMI gewann ein halbes Prozent auf rund 12.000 Punkte. Der britische FTSE 100 lag mit 0,3 Prozent im Plus bei 8.443 Zählern.

In London schnellten die Aktien von Deliveroo um bis zu 18 Prozent auf 173 Pence nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang 2022. Der US-Kontrahent Doordash will die Briten übernehmen und bietet 180 Pence in bar je Deliveroo-Aktie.