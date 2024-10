Münchener Rück sieht mehr Nachfrage nach Cyber-Policen in Europa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Baden-Baden (Reuters) - Europäische Unternehmen haben nach Ansicht der Münchener Rück noch Nachholbedarf bei Cyber-Versicherungen.

"Angesichts der noch geringen Verbreitung von Cyber-Versicherungen ist ein starkes Wachstum des europäischen Cyber-Marktes zu erwarten", erklärte der weltgrößte Rückversicherer am Montag in Baden-Baden. Die Münchener Rück wolle dort "weiterhin Kapazität in erheblichem Umfang zu angemessenen Bedingungen bereitstellen, um ihren Marktanteil zu halten. Sie hatte zuletzt 10 bis 15 Prozent Marktanteil angepeilt. Einen Cyber-Krieg und den Ausfall kritischer Infrastruktur werde sie aber weiterhin nicht versichern.

