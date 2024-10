Novo Nordisk erreicht Erfolg mit Mittel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall

Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Diabetesmedikament Rybelsus mit dem Wirkstoff Semaglutid perspektivisch auch zur Vorbeugung schwerer kardiovaskulärer Probleme verkaufen. Um den Jahreswechsel herum dürften die entsprechenden Anträge auf eine Label-Erweiterung bei den Behörden in den USA und der Europäischen Union eingereicht werden, teilte das dänische Unternehmen am Montag mit. Basis sind Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Soul, die den primären Endpunkt erreicht habe.

Die Studie habe bei erwachsenen Diabetikern mit Herzkrankheit und/oder chronischer Nierenerkrankung im Vergleich zu Placebo eine 14-prozentige Verringerung des Risikos für schwere kardiovaskulärer Probleme - definiert als kardiovaskulären Tod, nicht-tödlichen Myokardinfarkt oder nicht-tödlichen Schlaganfall - gezeigt.

Rybelsus mit dem Wirkstoff Semaglutid ist bereits zur Behandlung von Typ-II-Diabetes als Ergänzung zu einer Diät zugelassen. Solche sogenannten GLP-1-Rezeptor-Agonisten sind schon länger ein Milliardengeschäft für Pharmakonzerne, allen voran für Novo Nordisk. So nutzen nicht nur Diabetiker diese Medikamente, sondern auch Übergewichtige, die abnehmen wollen.

Dank dieses Booms stieg Novo Nordisk zum wertvollsten Börsenkonzern Europas auf. Aktuell bringen es die Dänen auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 483 Milliarden Euro.