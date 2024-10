Aktien Europa: Verhaltene Entwicklung - Technologiewerte fest

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag an die vorsichtige Entwicklung vom Wochenstart angeschlossen. Einmal mehr hielt die Berichtssaison die Märkte im Zaum. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,37 Prozent auf 4.922,98 Punkte. Schweizer Aktien schwächelten ebenfalls. Der Leitindex SMI verlor 0,62 Prozent auf 12.185,65 Punkte. Der britische FTSE 100 lag mit 0,64 Prozent auf 8.265,30 Punkte ebenfalls im Minus.

Die abwartende Haltung hatte gute Gründe. Gerade für die US-Börsen steht in den kommenden Tagen mit zahlreichen Quartalsberichten großer Unternehmen eine Bewährungsprobe bevor. "Eine aktuelle Umfrage von Bloomberg Markets Live Pulse zeigt, dass die Befragten die Ergebnisse der US-Unternehmen als wichtiger für die Performance des Aktienmarktes einschätzen als den Ausgang der Novemberwahlen oder den Kurs der Federal Reserve", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg.

Stärkster Sektor waren die Technologietitel, die von den Zahlen von SAP profitierten. "Der Softwarekonzern liefert mit seinen Quartalszahlen ab, hebt quer durch die Bank die Jahresprognosen an", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. SAP kletterten um 3,4 Prozent. Im Sog gewannen auch ASML 1,5 Prozent.

Autowerte waren ebenfalls gefragt. Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton hatte im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Die Papiere gewannen 3,5 Prozent. Schwächer tendierten dagegen defensive Sektoren wie Versorger, Telekommunikation und Pharma. Iberdrola gaben um 2,5 Prozent nach und konsolidierten damit weiter nach dem Erreichen neuer Hochs in der vergangenen Woche.

Ansonsten kam es bei Einzelwerten zu Bewegungen nach neuen Zahlen. Aktien von Moller-Maersk fielen nach anfänglichen Gewinnen leicht ins Minus. Das Unternehmen hatte zwar einen soliden Quartalsbericht vorgelegt, Analysten sprachen aber von anhaltenden Sorgen vor einem Überangebot am Markt der Reedereien.

Unter den Personaldienstleistern setzten die Zahlen von Randstad Holdings Akzente. Das Unternehmen habe sich in einem schwierigen Markt gut geschlagen, betonten Analysten. Die Aktie gewann 2,5 Prozent. /mf/men