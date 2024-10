ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Basler auf 'Hold' - Ziel fast halbiert auf 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Basler nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 7 Euro nahezu halbiert. Der Spezialist für maschinelles Sehen habe mit einer vergleichsweise deutlichen Abschwächung der Auftragslage überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem seien drei Quartale mit Verbesserungen vorausgegangen. Eine Gewinnwarnung, eine Restrukturierung sowie Änderungen im Management seien die Konsequenzen aus dem dritten Quartal gewesen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 16:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------