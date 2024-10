IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake gibt metallurgische Ergebnisse bekannt

IRW-PRESS: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake gibt metallurgische Ergebnisse bekannt

22. Oktober 2024 / VANCOUVER, B.C. / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV:CKG, OTCQX:CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich, ein metallurgisches Update zu seinem Gold-Silber-Projekt Metates im mexikanischen Bundesstaat Durango sowie ein Update hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen bei den geistigen Eigentumsrechten des Unternehmens zu geben.

Jean-Paul Tsotsos, Interim Chief Executive Officer, meinte: Wir sind erfreut, dass die metallurgischen Testarbeiten Goldgewinnungsraten von über 70 % erzielt haben, wodurch der Nachweis erbracht wurde, dass unsere eigene oxidative Laugungstechnologie (die Technologie) wie geplant funktioniert. Diese Untersuchungsergebnisse werden die Grundlage für eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) für Metates bilden. Auf längere Sicht war der kürzlich erfolgte Erwerb bestimmter geistiger Eigentumsrechte (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2024) ein bedeutender strategischer Meilenstein für Chesapeake, um sich die Erschließung des wirtschaftlichen Wertes anderer globaler Möglichkeiten im 1,5-Trillionen-US$-Markt der schwer aufzubereitenden Erze zunutze zu machen. Motta, G., Polcyn, M., & Saragosa, E. (23. März 2021). Refractory Gold Ores: Challenges and Opportunities for a Key Source of Growth. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/refractory-gold-ores-challenges-and-opportunities-for-a-key-source-of-growth (~582Moz of in situ refractory gold reserves and resources globally x US$2,500/oz = US$1.5T)

Metallurgische Untersuchungsarbeiten und Update zum Patent

Im letzten Jahr wurden massive intrusive Proben von Metates mit unterschiedlichen Druckstärken und pH-Bedingungen zusammen mit einer eigenentwickelten Mischung an Reagenzien untersucht, um höhere Oxidationsraten zu erzielen. Die Proben wurden eine spezifisch geplante Zeit (0 Tage, ~126 Tage, ~146 Tage und ~204 Tage) lang oxidiert, um eine Oxidation-zu-Edelmetallgewinnungs-Kurve zu erzeugen. Diese Kurve wird die Grundlage bilden, die optimale Zeitdauer der oxidativen Laugung und realisierte Edelmetallgewinnungen im Verhältnis zum Kostenaufwand für den Technologieprozess und zu den Betriebskapitalanforderungen abzuschätzen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77196/2024.10.22_Chesapeake_DE_PRcom.001.png

Das obige Diagramm stellt die Ergebnisse der massiven intrusiven Proben von Metates zur unterschiedlichen Dauer der oxidativen Laugung dar. Wie erwartet zeigt sich, dass mit längerer oxidativer Laugung höhere Oxidationsgrade erzielt werden. Höhere Oxidationsgrade wurden mit höheren Goldgewinnungsraten durch Zyanidlaugung in Verbindung gebracht. Ohne Voroxidation wurde eine Goldgewinnungsrate von 33 % erreicht. Nach 204 Tagen Oxidation wurde eine Goldgewinnungsrate von etwa 74 % erzielt.

Die obigen Ergebnisse zeigen auch eine Verbesserung der Silbergewinnungsraten durch die Anwendung der Technologie im Vergleich zu einer unbehandelten, nicht oxidierten Basisprobe. Nach 146 Tagen steigerte der Oxidationsprozess die Silbergewinnungsrate um über 20 %. Silber stellt etwa 30 % des wirtschaftlichen Werts von Metates dar. Zukünftige Untersuchungsarbeiten werden sich auf die Verbesserung und Optimierung der Bedingungen zur Erhöhung der Silbergewinnungsraten konzentrieren.

Seit dem Erwerb bestimmter geistiger Eigentumsrechte hat das Unternehmen seine eigene separate Patentanmeldung aus innovativen Untersuchungsarbeiten eingereicht.

Die nächsten Schritte

Die Technologien, die in der neuen Patentanmeldung von Chesapeake bezeichnet wurden, werden bei der nächsten Runde der Untersuchungsarbeiten angewendet werden. Es wurde zusätzliches Kernmaterial von Metates aus dem Bohrprogramm 2021/2022 entnommen, welches sich auf dem Weg an das Labor befindet. Die nächste Phase der metallurgischen Arbeiten wird intrusives Material in größeren Durchmesserkolonnen untersuchen, um die endgültigen Bedingungen für den Pilotanlagen- und Industriebetrieb zu erstellen.

Die jüngsten metallurgischen Untersuchungsarbeiten werden in eine PFS eingearbeitet werden. Im letzten Jahr hat das Unternehmen seine Arbeiten über den Ausgangszustand der Umwelt und damit verbundene Studien fortgesetzt, um die PFS zu unterstützen. Die PFS wird die Risiken bei Metates weiter reduzieren und das Projekt unserem Ziel näher bringen, eine der größten Gold- und Silberlagerstätten Amerikas zu erschließen. Ferner sucht das Unternehmen aktiv weitere Sulfid-Gold-Vorkommen, bei denen die Technologie angewendet werden kann, um eventuell einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert freizusetzen.

Qualifizierte Sachverständige

Dr. Art Ibrado, P.E., von Fort Lowell Consulting PLLC, ist der unabhängige, qualifizierte Sachverständige, der für die wissenschaftlichen und metallurgischen technischen Informationen in dieser Pressemeldung gemäß NI 43-101 verantwortlich ist. Die qualifizierten Sachverständigen haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von bedeutenden Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Projekt Metates (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und die Pressemeldung vom 23. Februar 2023.

Chesapeake verfügt über eine organische Pipeline von satellitengestützten Explorationsgrundstücken, die sich strategisch in der Nähe von Metates befinden, einschließlich der neuen Goldentdeckung bei seinem Projekt Lucy. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 68 % von Gunpoint Exploration Ltd., der das Gold-Silber-Projekt Talapoosa in Nevada gehört.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Dazu zählen unter anderem Aussagen zu den strategischen Plänen, dem Zeitplan und den Erwartungen in Bezug auf die Explorations- und Bohrprogramme auf dem Konzessionsgebiet Metates, einschließlich des Fortschritts des metallurgischen Testprogramms, der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse und der Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzungen; die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten; den Gold- und Silberpreis; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauausrüstung und qualifizierten Arbeitskräften; die Fähigkeit, die Technologie auf andere Liegenschaften zu übertragen; den Zeitplan und die Höhe von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Bohrprogrammen und die Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risikofaktoren erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, einschließlich: Zeitplan und Inhalt von Arbeitsprogrammen; das Ergebnis der Patentanmeldungen des Unternehmens; Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Ergebnisse aus der Technologie; Interpretation von Bohr- und Testergebnissen und anderen geologischen Daten; Erhalt, Aufrechterhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsansprüchen auf Mineralkonzessionsgebiete; Umwelt- und andere behördliche Risiken; Projektkostenüberschreitung oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben; sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und daher werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

