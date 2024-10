Israel: Hisbollah versteckt Bargeld und Gold in Bunker unter Krankenhaus in Beirut

Jerusalem (Reuters) - Israel nimmt nach eigenen Angaben das Vermögen der Hisbollah-Miliz im Libanon ins Visier.

Hunderte Millionen Dollar in Bargeld und Gold seien in einem Bunker unter einem Krankenhaus in Beirut versteckt, sagte Armee-Sprecher Daniel Hagari am Montag im Fernsehen. Der vergangenen Monat getötete Hisbollah-Chef Sajjed Hassan Nasrallah habe den Bunker bauen lassen. Er sei für längere Aufenthalte ausgelegt. "Ich appelliere an die libanesische Regierung, die libanesischen Behörden und die internationalen Organisationen - erlauben Sie der Hisbollah nicht, das Geld für Terror und Angriffe auf Israel zu verwenden", sagte Hagari weiter.

Das Militär werde das Krankenhaus selbst nicht angreifen, kündigte Hagari an. Die israelische Luftwaffe überwache jedoch das Gelände. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi teilte ergänzend mit, Flugzeuge hätten in der Nacht auf Montag rund 30 Einrichtungen im Zusammenhang mit Hisbollah-Finanzen angegriffen. Hagari sagte dazu, weitere Angriffe auf Vermögen der Hisbollah seien geplant.

Fadi Alameh, Direktor des Krankenhauses Al-Sahel, unter dem sich den israelischen Angaben nach der Bunker befinden soll, wies dies gegenüber Reuters als falsch zurück. Er forderte die libanesische Armee auf, das Krankenhaus zu durchsuchen, um zu zeigen, dass es nur Operationssäle, Patienten und eine Leichenhalle gebe. Die Hisbollah war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

