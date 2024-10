DAX® - Gap geschlossen, Aufwärtstrend intakt

Erstmals wieder seit dem 11. Oktober fiel der DAX® am gestrigen Dienstag unter die 19.400er-Marke und schloss dann auch eine leicht darunter liegende Notierungslücke. Das war an dieser Stelle ja auch so erwartet worden, bevor tatsächlich ein Erfolg versprechender Angriff auf die 20.000er-Marke lanciert werden kann. Die Widerstände auf dem Weg dorthin sind klar, von oben nach unten genannt: eine Mitte Juli beginnende obere Trendlinie bei derzeit etwa 19.750 Zählern, das Allzeithoch bei 19.674 Punkte und ein im Stundenchart um 19.530 Zähler verlaufender Abwärtstrend. Ebenfalls im Stundenchart ist es ein Aufwärtstrend, der nun zusammen mit dem Gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Börsenstunden für eine gute Unterstützung sorgt, und zwar um 19.290/19.340 Punkte. Sollte es zu einem Durchbruch kommen, wäre die mittelfristig bedeutende, inzwischen erstmals leicht über der 19.000er-Marke verlaufende 38-Tage-Linie als Stabilisator gefragt. Darunter gäbe es Unterstützungen durch das Vier-Wochen-Tief bei 18.911 Punkten und dem sich der 18.800er-Marke nähernden 55-Tage-Durchschnitt. Das erste bedeutende (38,2-Prozent-) Fibonacci-Retracement der August-Oktober-Aufwärtswelle liegt um 18.660 Zähler.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

