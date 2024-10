Multi-Asset Fonds: Gute Mischung für ein vitales Portfolio

In der langen Phase niedriger Zinsen fanden Multi-­Asset Fonds bei Anlegerinnen und Anlegern wenig Beachtung. Nun erleben sie ein Comeback. Lohnt der Einstieg?

Multi-Asset Fonds, auch Mischfonds genannt, investieren in verschiedene Anlageklassen. Aktien und Anleihen machen dabei meist einen großen Anteil aus. Doch gerade Anleihen wurden in der Zeit nach der Finanzkrise zur Belastung. Extrem niedrige Zinsen und teilweise sogar negative Renditen machten diese eher defensive und im Vergleich zu Aktien oftmals risikoärmere Anlageklasse für Anlegerinnen und Anleger uninteressanter.

Dann kam das Jahr 2022. Weltweit begannen die Zentralbanken, die Zinsen zu erhöhen, um der stark gestiegenen Inflation entgegenzuwirken. In der Folge verzeichneten sowohl Aktien als auch Anleihen zum Teil deutliche Kursverluste. Leidtragende waren unter anderem die Multi-Asset Fonds. Um die beliebten Fonds wurde es ruhiger.

Im vergangenen Jahr feierten die Multi-Asset Fonds ihr Comeback. Deutlich höhere Zinsen machten Anleihen wieder attraktiv und Aktien haussierten. Positiv für die Multi-Asset Fonds war auch die Entwicklung der Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Im Jahr 2022 war die Korrelation noch stark positiv, Aktien und Anleihen bewegten sich somit in dieselbe Richtung, nämlich abwärts. 2023 verflüchtigte sich dieser Effekt. Aktuell tendiert die Korrelation wieder gegen null, Aktien und Anleihen entwickeln sich also unabhängig voneinander. Nimmt die Korrelation weiter ab, vielleicht sogar bis in den negativen Bereich, verstärkt dies den Diversifikationseffekt. Anleihen könnten dann negative Entwicklungen an den Aktienmärkten abfedern und umgekehrt.

Die richtige Zeit für Multi-Asset Fonds ist jetzt!

Inzwischen haben die Zentralbanken eine weitere Zinswende eingeleitet. Sowohl die EZB als auch die Fed senkten in den vergangenen Monaten die Leitzinsen um jeweils insgesamt 50 Basispunkte. Weitere Zinsschritte dürften bis 2025 folgen. Verlieren Anleihen und damit auch Multi-Asset Fonds dadurch wieder an Attraktivität?

Keineswegs! Zwar reagieren Anleihen auf Zinssenkungen mit sinkenden Renditen. Im Vergleich zu den letzten zehn bis 15 Jahren bewegen sich die Renditen aber noch immer auf einem ansprechenden Niveau. Zudem bedeuten sinkende Zinsen auch steigende Anleihekurse. Wer also jetzt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, kann sich bei weiter fallenden Zinsen vielleicht über Kursgewinne freuen.

Aktien kennen indes seit November 2022 scheinbar nur eine Richtung: nach oben. Wäre es dann nicht klüger, statt in Multi-Asset Fonds in reine Aktienfonds zu investieren?

Möglicherweise. Doch wie schnell es an den Aktienmärkten auch in die andere Richtung gehen kann, wurde vielen Anlegerinnen und Anlegern Anfang August dieses Jahres einmal mehr vor Augen geführt. Allein am 5. August brachen die Aktienindizes weltweit teilweise um zweistellige Prozentsätze ein. Mittlerweile sind diese Kursverluste zum großen Teil wieder kompensiert. Die Unsicherheit an den Märkten hat jedoch zugenommen.

Europa und insbesondere Deutschland stehen noch immer vor massiven Herausforderungen und die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Selbst in den USA schwächt sich der Arbeitsmarkt ab und signalisiert eine konjunkturelle Abkühlung. Auch die Zinssenkung der Fed Mitte September ist nicht unbedingt ein Zeichen der Stärke. In der Vergangenheit war ein Zinsschritt um 50 Basispunkte oftmals ein Vorbote von Marktturbulenzen.

Stabilität durch Diversifikation

In unsicheren Zeiten ist ein Multi-Asset Fonds ein interessanter Ansatz. Er ermöglicht ein Engagement in mehreren Anlageklassen, von denen jede ihren eigenen Zyklus hat. Wenn sich Aktien unterdurchschnittlich entwickeln, könnten andere Anlageklassen wie Anleihen und Rohstoffe die schwächere Aktien-Performance abfedern und dadurch das Portfolio stabilisieren.

Allerdings: Vorherzusagen, welche Anlageklasse sich wann am besten entwickeln wird, ist nahezu unmöglich. Den Markt perfekt zu timen ist extrem schwierig, zumal sich das wirtschaftliche Umfeld ständig ändert. Dies ist ein weiterer wichtiger Grund für eine diversifizierte Anlagestrategie.

Für die meisten Anlegerinnen und Anleger dürften die Analyse, das Treffen von Anlageentscheidungen und das regelmäßige Umschichten eher mühsam und zeitaufwendig sein. Fonds bieten eine einfachere Lösung mit professionellem Management und weniger Aufwand, wenn man einen aktiven Multi-Asset-­Ansatz verfolgt.

Risiko und Rendite Hand in Hand

Bei der Anlage in Multi-Asset Fonds sollten Anlegerinnen und Anleger ihre individuelle Risikobereitschaft und ihre Renditeerwartung kennen. Denn wer eine höhere Rendite erzielen möchte, muss bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen.

Multi-Asset Fonds gibt es mit verschiedenen Risiko-Rendite-Profilen. Je nach Kombination der einzelnen Anlageklassen ist ein Fonds offensiv, ausgewogen oder defensiv ausgerichtet.

Offensive Ausrichtung: Megatrend-Aktien und Dividendenstars

Sowohl der onemarkets Capital Group US Balanced Fund als auch der onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund gehören zu den offensiv ausgerichteten Multi-Asset Fonds. Der onemarkets Capital Group US Balanced Fund ist ein Mischfonds mit Anlageschwerpunkt in den USA. Der Fokus liegt auf dividendenstarken Standardwerten aus dem S&P 500®. Die USA sind der größte und wichtigste Aktienmarkt der Welt. Dort werden die Weichen für zukünftige Trends und Entwicklungen gestellt. Anlegerinnen und Anleger sollten deshalb einen Teil ihres Vermögens auf der anderen Seite des Atlantiks investieren (mehr dazu im aktuellen Titelthema „US-Wahlkampf“).

Der onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund ist dagegen globaler ausgerichtet. Thematische Aktien sind der wichtigste Performancetreiber. Das Fondsmanagement investiert beispielsweise in Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern wie etwa Klimawandel, Digitalisierung und demografischem Wachstum profitieren könnten.

Gemeinsam ist beiden Fonds, dass ihr Aktienanteil bei über 60 Prozent liegt, während Anleihen mit rund 17 bzw. 27 Prozent vertreten sind (Stand: 30.09.2024). Eine weitere Ähnlichkeit zeigt sich in der Gewichtung der Branchen. Die am stärksten gewichtete Branche ist jeweils „IT und Telekommunikation“. In den Portfolios finden sich daher bekannte Namen wie Microsoft, Apple, Alphabet und Nvidia. Vor allem das Thema „Künstliche Intelligenz“ und die dazugehörige Infrastruktur wie Chips haben in den letzten Jahren für massive Kurssteigerungen gesorgt. Sollten die Unternehmen in diesem Bereich weiterhin mit Innovationen aufwarten und ihr Wachstumstempo beibehalten, könnte sich die Rallye fortsetzen. Bei einer Verlangsamung des Wachstums sind aber auch Rückschläge nicht auszuschließen.

Ausgewogene Ausrichtung: Sicherheit und Ausschüttungen im Fokus

Einen deutlich höheren Rentenanteil – nämlich rund zwei Drittel – hat der onemarkets Amundi Flexible Income Fund (Stand: 30.09.2024). Neben Anleihen und Aktien investiert der Fonds auch in andere Anlageklassen. So können bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, deren Wert an die Preise von Sachwerten (unter anderem Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe) gekoppelt ist. Ende Juli war beispielsweise ein Gold-ETC die größte Position. Gold ist in diesem Jahr eine der erfolgreichsten Anlageklassen und macht seinem Ruf als vermeintlich „sicherer Hafen“ alle Ehre. Zusätzlichen Rückenwind könnte das beliebte Edelmetall durch weiter fallende Zinsen erhalten.

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften. Ausschüttungen können jedoch nicht garantiert werden und können gegebenenfalls auch aus der Substanz des Sondervermögens erfolgen.

Zur Risikominimierung legt das Fondsmanagement großen Wert auf Diversifikation, sowohl in Bezug auf die Anlageklassen als auch auf die Regionen, in die investiert wird. Darüber hinaus wird auf ein flexibles Management mit derivativen Absicherungsstrategien geachtet und die ausgewählten Emittenten laufend überprüft. Zudem wird versucht, Inflationsrisiken mit Substanzwerten abzusichern. Allerdings sind auch diese Wertpapiere nicht vor Schwankungen gefeit und können zu Verlusten führen.

Defensive Ausrichtung: Risikobudget soll Verluste begrenzen

Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund ist ein defensiv ausgerichteter Mischfonds. Die Anlagestrategie basiert auf zwei Eckpfeilern: der Marktanalyse und dem aktiven Risikomanagement. Im Rahmen der Marktanalyse spielt das konjunkturelle Umfeld ebenso eine Rolle wie die Bewertung von Wertpapieren und das monetäre Umfeld, z. B. die Notenbankpolitik. Das aktive Risikomanagement erfolgt durch Diversifikation auf ca. 40 bis 60 Titel. Das Fondsmanagement sucht weltweit nach interessanten Kaufgelegenheiten für das Portfolio. Wesentlicher Erfolgsfaktor soll der strategische Allokationsbeitrag der verschiedenen Anlageklassen sein, die Einzeltitelauswahl spielt eine eher untergeordnete Rolle. Daher werden Aktienanlagen ­sowohl regional als auch sektoral größtenteils über ETFs umgesetzt, während Anleihen überwiegend direkt erworben werden. Unter den Top Ten findet sich hier ebenfalls ein Gold-ETC. Des Weiteren setzt das Fondsmanagement mit einem STOXX-Europe-600-ETF auf europäische Werte, die im Vergleich zum US-Aktienmarkt eine günstigere Bewertung aufweisen.

Eine Besonderheit des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ist das sogenannte Risikobudget. Das bedeutet, dass im schlechtesten Fall nicht mehr als 10 Prozent Verlust pro Kalenderjahr entstehen soll. Eine Garantie hierfür gibt es jedoch nicht. Darüber hinaus können die höheren Renditechancen mit erheblichen Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls mit Verlusten verbunden sein.

Anlegerinnen und Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie bei aktiv gemanagten Fonds keine Kontrolle über die Auswahl der Anlagen haben, d. h. sie sind von der Expertise und den Entscheidungen des Fondsmanagements abhängig. Wie andere Anlageprodukte unterliegen auch Multi-Asset Fonds Marktbewegungen und können eine gewisse Volatilität aufweisen, die zu Kapitalverlusten führen kann. Investments in Anleihen bergen zudem das Risiko, dass der Emittent seine Zinszahlungen nicht leisten und / oder bei Fälligkeit die Kapitaleinlage nicht zurückzahlen kann.

Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter Erklärung zur Transparenz | HypoVereinsbank (HVB) einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle einer Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit Nachhaltigkeitspräferenzen nicht mehr angeboten.

onemarkets Capital Group US Balanced Fund Fondstyp Multi-Asset Fonds Anlageverwalter Capital International Management Company S.à.r.l Fondswährung EUR Anteilklasse M MD Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend*** ISIN/WKN LU2673946013 / A3EUJE LU2673948654 / A3EUJF Einstiegskosten bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,02 % p. a. 2,02 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 18.10.2024

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Weitere Informationen zum Produkt unter: > > onemarkets Capital Group US Balanced Fund

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Fondstyp Multi-Asset Fonds Anlageverwalter Pictet Asset Management S.A. Fondswährung EUR Anteilklasse M MD Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend*** ISIN/WKN LU2595021283 / A3D9BN LU2595016796 / A3D9BP Einstiegskosten bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,94 % p. a. 1,94 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 18.10.2024

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Weitere Informationen zum Produkt unter: > > onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

onemarkets Amundi Flexible Income Fund Fondstyp Multi-Asset Fonds Anlageverwalter Amundi Deutschland GmbH Fondswährung EUR Anteilklasse M MD Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend** ISIN/WKN LU2503839164 / A3DRGA LU2503839081 / A3DRGB Einstiegskosten bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,70 % p. a. 1,70 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 18.10.2024

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets Amundi Flexible Income Fund

onemarkets VP Flexible Allocation Fund Fondstyp Multi-Asset Fonds Anlageverwalter UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. Fondswährung EUR Anteilklasse N ND Ertragsverwendung thesaurierend* ausschüttend** ISIN/WKN LU2595008264 / A3D9CB LU2595007530 / A3D9CC Einstiegskosten bis zu 3,00 % bis zu 3,00 % Verwaltungsgebühr 1,98 % p. a. 1,98 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich * Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Stand: 18.10.2024

Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets VP Flexible Allocation Fund

