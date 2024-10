Texas Instruments bekommt schwache Chip-Nachfrage zu spüren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt/Bangalore (Reuters) - Texas Instruments (TI) bekommt die schwache Chip-Nachfrage zu spüren.

Der Spezialist für Analog-Chips, die unter anderem in Sensoren eingesetzt werden, stellte am Dienstag nach Börsenschluss für das vierte Quartal Erlöse zwischen 3,70 und vier Milliarden Dollar in Aussicht, die die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 4,07 Milliarden Dollar verfehlten. Das Unternehmen verwies auf eine maue Nachfrage seitens der Automobilbranche und Industrie, deren Kunden sich mit Bestellungen zurückhielten. TI prognostizierte für das Quartal einen Gewinn zwischen 1,07 und 1,29 Dollar pro Aktie, was ebenfalls unter der Erwartung von 1,36 Dollar lag.

Die Ergebnisse von TI werden als Indikator für die Nachfrage in einer Vielzahl von Branchen genau beobachtet, da seine Chips weit verbreitet sind. Es ist auch der erste der großen US-Chiphersteller, der Ergebnisse für das Vierteljahr vorlegt. Für das dritte Quartal gab TI einen Rückgang des Nettogewinns um 20 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar bekannt. Der Umsatz fiel um acht Prozent auf 4,15 Milliarden Dollar.

Im vorangegangenen Quartal hatte TI noch dank einer wieder anziehenden Nachfrage einen überraschend hohen Gewinn vorgelegt. Dennoch kürzte es seine Investitionspläne auf zwei bis fünf von rund fünf Milliarden Dollar bis 2026 zusammen. Der aktivistische Investor Elliott wirft dem TI-Management unter anderem vor, weit über die erwartete Nachfrage hinaus zu produzieren. Stattdessen solle es sich darauf konzentrieren, den Cashflow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, zu verbessern.

