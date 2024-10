Verbraucherstimmung im Euroraum hellt sich auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher in der Euro-Zone hat sich im Oktober leicht aufgehellt.

Das Barometer für das Konsumklima stieg um 0,4 Zähler auf minus 12,5 Punkte, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Wert gerechnet. Das Barometer liegt nunmehr knapp unter seinem langjährigen Durchschnittswert.

Die Teuerungswelle im Euroraum, die die Lebenshaltungskosten der Bürger nach oben getrieben hat, gilt als weitgehend überstanden. Die Inflationsrate lag im September mit 1,7 Prozent bereits unter dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank. Diese hat die Zinsen bereits drei Mal im laufenden Jahr gesenkt und könnte Ende des Jahres nachlegen. Die Wirtschaft in der Euro-Zone entwickelt sich nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht so gut wie erwartet. So hätten die Haushalte weniger konsumiert als angenommen.

(Bericht von Reinhard Becker; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)