GNW-Adhoc: Rackspace Technology als führend in vier Kategorien des ISG Provider LensT AWS Ecosystem Partners Report 2024 eingestuft

^SAN ANTONIO, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es aufgrund seiner zahlreichen AWS-Kompetenzen, Partnerprogramme und der umfangreichen AWS-Zertifizierungen im 2024 ISG Provider Lens(TM) AWS Ecosystem Partners Report (https://www.rackspace.com/lp/2024-isg-provider-lens-aws- ecosystem-partner) für die USA in vier Quadranten als führend eingestuft wurde: Professional Services, Managed Services, Data Analytics, KI und ML sowie SAP- Workloads. ?Unternehmen, die auf AWS umsteigen, brauchen einen vertrauenswürdigen Partner, der sie bei der Optimierung ihrer Cloud-Umgebungen unterstützt", so D K Sinha, President Public Cloud, Rackspace Technology. ?Unsere umfassenden AWS-Services unterstreichen unsere Fähigkeiten in den Bereichen KI, ML und Datenanalyse, zusammen mit robusten Managed Services und professionellem Support. All das hilft unseren Kunden, auf dem Markt erfolgreich zu sein." In der Bewertung des AWS-Partner-Ökosystems wird Rackspace Technology als einer von 13 Marktführern mit den folgenden Eigenschaften aufgeführt: * Ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot, eine starke Marktpräsenz und eine etablierte Wettbewerbsposition. * Produktportfolios und Wettbewerbsstrategien, die stark positioniert sind, um auf den von der Studie abgedeckten Märkten Geschäfte zu machen. * Verkörperung von Innovationskraft und Wettbewerbsstabilität. ISG ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Rackspace Technology verfügt weltweit über mehr als 2.700 AWS-Zertifizierungen mit 18 AWS-Kompetenzen. ?Rackspace Technology bietet mit dem AWS Cloud Adoption Framework eine der ausgereiftesten Technologien und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter für Kunden in den USA", so Ashwin Gaidhan, Principal Analyst bei ISG und gleichzeitig Autor der Studie. ?Darüber hinaus hat Rackspace starke Cloud- Engineering-Teams aufgebaut, die für konforme, gut verwaltete und transparente Daten sorgen können." --ISG Provider Lens: AWS Ecosystem Partners, 2024.[1]

Klicken Sie hier, um den ISG Provider Lens(TM) AWS Ecosystem Partners Report 2024

(https://www.rackspace.com/lp/2024-isg-provider-lens-aws-ecosystem-partner) zu lesen. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologiedienstleistungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen. 1. ISG Provider Lens: AWS Ecosystem Partners, 2024 Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fefb68aa- 0990-423b-83fb-93df6e4d00c3 °