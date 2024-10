ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Hold' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Luftfahrtkonzerns seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Belastung aus der angekündigten Sondersteuer für große Unternehmen in Frankreich dürfte aber stark sein./edh/zb

